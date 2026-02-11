छोटा घर भी दिखेगा बड़ा! बिना तोड़-फोड़ किए दें लग्जरी विला जैसा लुक

आज के दौर में दिल्ली- मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा फ्लैट ले पाना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. लेकिन अक्सर घर लेने के बाद जब हम सामान सेट करने लगते हैं, तो जगह की कमी खलने लगती है. कमरा छोटा हो और सामान ज्यादा, तो घर काफी भरा-भरा और घुटन भरा लगने लगता है.

घर को बड़ा दिखाने के लिए आपको उसे तोड़ने-फोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सजावट के कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर आप उसे बड़ा दिखा सकते हैं.

1. हल्के रंग बनाते हैं घर को खुला

घर को बड़ा दिखाने में रंगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है. हल्के और सॉफ्ट रंग जैसे सफेद, क्रीम या पेस्टल शेड्स कमरे में रोशनी को सोखने के बजाय उसे फैलाते हैं. ऐसे रंग दीवारों पर इस्तेमाल करने से जगह खुली-खुली और ताजी महसूस होती है. एक छोटी सी टिप ये भी है कि अगर दीवारें हल्की हों, तो पर्दे और बेडशीट भी उन्हीं हल्के रंगों में रखें. इससे पूरे कमरे में एकरूपता बनी रहती है और आंखों को सुकून मिलता है.

2. फर्नीचर हो कम लेकिन काम का

छोटे घर में भारी-भरकम और बहुत सारा फर्नीचर रखने से जगह और भी सिकुड़ जाती है. समझदारी इसी में है कि आप ऐसा फर्नीचर चुनें जो एक से ज्यादा काम कर सके. जैसे कि स्टोरेज वाला बेड, जिसे आप सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, या फिर फोल्ड होने वाली टेबल. कम और सही फर्नीचर होने से घर में चलने-फिरने की जगह बनी रहती है और कमरा दिखने में भी काफी बड़ा लगता है.

3. बिखरा सामान बिगाड़ देता है लुक

घर छोटा हो तो सफाई और चीजों को सलीके से रखना और भी जरूरी हो जाता है. अक्सर हम फर्श पर या सोफे पर सामान फैला देते हैं, जिससे कमरा और भी छोटा और भरा हुआ दिखने लगता है. ऐसे में कोशिश करें कि हर चीज की एक तय जगह हो. जो सामान रोज काम नहीं आता, उसे स्टोरेज बॉक्स या अलमारी के अंदर ही रखें. जब घर साफ और व्यवस्थित रहता है, तो अपने आप एक खुलापन महसूस होता है.

4. सही लाइटिंग से बदलेगा माहौल

घर को बड़ा और हवादार दिखाने में लाइटिंग का जादू बहुत असरदार होता है. तेज लेकिन सॉफ्ट रोशनी कमरे को उजला और खुशनुमा बनाती है. अक्सर घर के कोने अंधेरे में रहते हैं, वहां फोकस लाइट लगाने से वो हिस्से भी हाइलाइट हो जाते हैं और कमरा फैला हुआ दिखता है. बहुत भारी झूमर लगाने के बजाय सिंपल सीलिंग लाइट या कोनों में लैंप का इस्तेमाल करें, इससे घर ज्यादा मॉडर्न और बड़ा नजर आता है.

5. आईना दिखाएगा डबल स्पेस का एहसास

आईना छोटे घर को बड़ा दिखाने की सबसे पुरानी और कारगर ट्रिक है. दीवार पर लगा एक बड़ा आईना कमरे में आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे जगह दोगुनी लगने लगती है. अगर आप इसे खिड़की के सामने या लाइट के पास लगाते हैं, तो यह पूरे घर को ब्राइट बना देता है. यह एक तरह का भ्रम पैदा करता है जिससे छोटा कमरा भी काफी बड़ा महसूस होने लगता है.



