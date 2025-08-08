लग्जरी मकान, आसमान पर दाम.. क्या आम आदमी के लिए गुरुग्राम में घर खरीदना नामुमकिन है?

गुरुग्राम में अब मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना सपना ही बनता जा रहा है, कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि गुरुग्राम के लग्जरी घरों के दाम अब दुबई के बुर्ज खलीफा के रेट से भी ज्यादा पहुंच गए हैं. हालत ये है कि यहां 2Bhk के फ्लैट की कीमत भी करोड़ के ऊपर है. गुरुग्राम अब दिल्ली-एनसीआर का एक प्रमुख रियल एस्टेट हब बन चुका है. यह शहर न केवल अपने कॉरपोरेट ऑफिसेज, मॉल्स और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है, बल्कि लग्जरी हाउसिंग के लिए भी यह एक पसंदीदा जगह बन गया है. हालांकि, प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि और सर्किल रेट में हालिया बढ़ोतरी ने मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदने के सपने को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है.

गुरुग्राम के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, जैसे DLF Camellias और The Dahlias फ्लैट्स की कीमतें 75 करोड़ रुपये से 190 करोड़ रुपये तक हैं. DLF कैमेलियास में एक पेंटहाउस की कीमत 190 करोड़ रुपये है, जो लगभग 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट है. गुरुग्राम के साउथ सिटी-1 को हरियाणा का सबसे महंगा इलाका घोषित किया गया है, जहां जमीन की कीमत 90,000 रुपये प्रति गज तक पहुंच गई है.

इसके अलावा, द्वारका एक्सप्रेसवे पर पिछले एक साल में प्रॉपर्टी की कीमतों में 58% की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है, जो बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो कनेक्टिविटी और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता के कारण है.

सर्किल रेट में वृद्धि से मध्यम वर्ग पर बढ़ा बोझ

हरियाणा सरकार ने हाल ही में सर्किल रेट में 8% से 145% तक की वृद्धि की है, जिसका असर रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टांप ड्यूटी पर पड़ा है. उदाहरण के लिए, साउथ सिटी-1 में सर्किल रेट 82,000 रुपये प्रति गज से बढ़कर 90,000 रुपये प्रति गज हो गया है. इस बढ़ोतरी ने मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के खरीदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कुल लागत में अब पहले से कहीं अधिक खर्च करना पड़ रहा है.

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि सर्किल रेट में वृद्धि के कारण डेवलपर्स भी फ्लैट्स की कीमतें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाजार मूल्य अक्सर सर्किल रेट से अधिक होते हैं. गुरुग्राम में 1 करोड़ रुपये के बजट में अब अच्छी सोसायटी में 2BHK फ्लैट मिलना लगभग असंभव हो गया है. पॉश इलाकों जैसे साउथ सिटी-1, सुशांत लोक और डीएलएफ में बाजार मूल्य 50,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से अधिक हैं, जो मध्यम वर्ग के लिए पहुंच से बाहर हैं.

आम आदमी की चुनौतियां

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि एक अच्छा पैकेज कमाने वाला व्यक्ति भी घर खरीदने से डरता है. उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो प्रति माह 1.2 लाख रुपये कमाता है, टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद भी गुरुग्राम में 2.5 करोड़ रुपये से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स में घर लेने में असमर्थ है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में एक औसत परिवार को घर खरीदने के लिए अपनी 11 साल की कुल कमाई खर्च करनी पड़ती है, जबकि गुरुग्राम जैसे शहरों में यह और भी अधिक है. 2022 में जहां देश में 3.1 लाख किफायती घर (1 करोड़ रुपये से कम) उपलब्ध थे, वहीं 2024 तक यह संख्या 36% घटकर 1.98 लाख रह गई. इसके विपरीत, लग्जरी घरों की सप्लाई में 192% की वृद्धि हुई है. यह ट्रेंड दिखाता है कि रियल एस्टेट मार्केट अब आम आदमी की जरूरतों के बजाय उच्च वर्ग की मांगों को पूरा करने पर केंद्रित है.

आम आदमी के लिए क्या हैं विकल्प?

अगर आप गुरुग्राम में घर खरीदने का सपना देखते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए कुछ विकल्प मौजूद हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं. हरियाणा सरकार ने किफायती आवास योजना (Affordable Housing Scheme) शुरू की है, जिसमें कम आय वाले लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं. आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं.

गुरुग्राम के बाहरी इलाकों, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना रोड पर अभी भी अपेक्षाकृत कम कीमतों पर प्रॉपर्टी उपलब्ध हैं. ये क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं, और भविष्य में यहां की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की अच्छी संभावना है.

