सस्ती प्रॉपर्टी में निवेश, कहीं बर्बाद न कर दे आपकी मेहनत की कमाई

लोग अक्सर प्रॉपर्टी खरीदते समय कीमत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. लोगों को जहां सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाए वो बिना सोचे समझे पैसे लगा देतें हैं. अवैध कॉलोनियों में फ्लैट या प्लॉट खरीदना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है. बिना कानूनी मंजूरी वाली जमीन में निवेश करना वित्तीय रूप से खतरनाक हो सकता है. इसलिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी वैधता और कानूनी मंजूरी की जांच करना बहुत जरूरी है.

हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत करता है, लेकिन बिना जांच के ग़ैरकानूनी संपत्ति में निवेश करना खतरनाक हो सकता है. इससे तनाव और हानि हो सकती है. लोग अक्सर अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए जमा पैसे, जैसे शादी, बच्चों की शिक्षा या वृद्धावस्था के लिए, ऐसे प्लॉट्स में लगा देते हैं और बाद में पूरी पूंजी बर्बाद हो जाती है. इसलिए, निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच करना और वैध विकल्पों का चयन करना जरूरी है.

प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा aajtak.in से बात करते हुए बताते हैं- 'आधी क़ीमत में प्लॉट”, या “आज लो, कल बेचकर मुनाफ़ा कमाओ! ये प्रचार विशेष रूप से मध्यम वर्ग को टारगेट करते हैं, जो सीमित संसाधनों में भारी रिटर्न की उम्मीद करता है. फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम करने वाले करोड़ों लोग बिना वैध प्रमाण देखे किसी की बातों में आकर गैरकानूनी प्लॉट में अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं. बाद में वही पैसा ना वापस आता है, ना मन की शांति बचती है, उल्टा परिवार टूटने की नौबत तक आ जाती है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: Jaypee Wish Town में किसी को घर मिलने का इंतजार, तो कोई अव्यवस्था से है परेशान

निवेश से पहले क्या सावधानियां बरतें?

निवेश का अर्थ है अपनी पूंजी को ऐसी जगह लगाना, जो भविष्य में मुनाफा दे. निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि संपत्ति की कानूनी मान्यता, उसकी बाजार में मांग, और सरकारी सुरक्षा. अगर आपकी मौजूदा आय आपको स्वीकृत आवासीय संपत्ति खरीदने की इजाजत नहीं देती, तो अवैध या अनधिकृत जमीन में पैसा लगाना बेकार है. इसके बजाय, उस पूंजी को बैंक में सरकारी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड SIP, या सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश करें. निवेश में धैर्य आपका सबसे बड़ा दोस्त है. एक साल की जल्दबाजी आपकी दस साल की मेहनत को जोखिम में डाल सकती है.

यह भी पढ़ें: Mahagun Mantra 2 के 900 परिवारों को सालों से रजिस्ट्री का इंतजार, हर वक्त रहता है घर खोने का डर

प्रदीप मिश्रा आगे कहते हैं- 'निजी वित्तीय रणनीति को समझदारी से अपनाना बहुत जरूरी है. अचल संपत्ति में निवेश करने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन, नगर परिषद की मंजूरी, नक्शों की स्वीकृति और स्वामित्व की कानूनी स्थिति की जांच करना जरूरी है.'

अवैध कॉलोनियों में निवेश के जोखिम

कोर्ट कचहरी और भारी जुर्माना

संपत्ति विध्वंस का खतरा

मानसिक और आर्थिक सुरक्षा का नुकसान

Advertisement

निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह संपत्ति आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, न कि धोखा. अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां वह संवर्धन करे, न कि संकट पैदा करे. यही है असली स्मार्ट वित्तीय फैसला.

---- समाप्त ----