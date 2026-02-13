scorecardresearch
 
महंगे रिसॉर्ट जैसी दिखेगी आपकी छोटी सी बालकनी, आजमाएं ये जुगाड़

अगर आप भी अपनी बालकनी को सिर्फ फालतू सामान रखने या कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप घर के सबसे सुकून भरे कोने को बर्बाद कर रहे हैं. बिना किसी भारी-भरकम खर्च के आप अपनी साधारण सी बालकनी को एक ऐसा 'सीक्रेट स्पॉट' बना सकते हैं, जहां पैर रखते ही आपको किसी महंगे रिसॉर्ट जैसा एहसास होगा.

कम बजट में बालकनी को बनाएं खूबसूरत (Photo- Pixabay)
घर की बालकनी अक्सर वो कोना होती है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं. हम पूरा घर तो सजा लेते हैं, लेकिन बालकनी अक्सर बेजान और खाली पड़ी रहती है. जबकि हकीकत ये है कि यही वो जगह है जहां बैठकर हम दिन भर की थकान उतारते हैं और ताजी हवा में सुकून के दो पल बिताते हैं. अच्छी बात ये है कि अपनी बालकनी को किसी महंगे रिसॉर्ट या हनीमून डेस्टिनेशन जैसा सुकून भरा और प्यारा बनाने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.

बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ सस्ते जुगाड़ से आप इसे अपने प्यार का एक खूबसूरत 'सीक्रेट स्पॉट' बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उन आसान टिप्स के बारे में जो आपकी बालकनी की सूरत बदल देंगे.

1. सबसे पहले फर्श का हुलिया बदलें

अगर आपकी बालकनी का फर्श पुराना या उखड़ा हुआ दिख रहा है, तो टेंशन मत लीजिए. इसे नया लुक देने के लिए आप सस्ते इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आजकल आसानी से मिल जाते हैं. इसके ऊपर एक छोटी सी दरी या जूट का रग बिछा दें. ये न केवल दिखने में क्लासी लगता है, बल्कि नंगे पैर चलने पर भी बहुत अच्छा महसूस होता है. फर्श बदलते ही आपकी बालकनी में एक नई जान आ जाएगी और ये काफी आरामदायक लगने लगेगी.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट में गुजरात का जलवा, अहमदाबाद बना नया 'टियर-1' शहर

2. दीवारों पर सजाएं हरियाली का वर्टिकल गार्डन

बालकनी छोटी हो या बड़ी, उसमें हरियाली का होना बहुत जरूरी है. अगर जगह कम है तो बड़े गमलों के बजाय वर्टिकल गार्डनिंग का सहारा लें. आप घर में पड़ी पुरानी बोतलों या टिन के डिब्बों को पेंट करके उनमें छोटे पौधे लगा सकते हैं और उन्हें दीवार पर टांग सकते हैं. ये 'हैंगिंग प्लांटर्स' जगह भी बचाते हैं और बालकनी को एकदम फ्रेश और नेचुरल लुक देते हैं. पौधों के बीच बैठकर चाय पीना आपको किसी गार्डन जैसा अहसास कराएगा.

3. पुरानी चीजों से तैयार करें स्टाइलिश सीटिंग

बैठने के लिए महंगे सोफे खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप लकड़ी के पुराने क्रेट या पैलेट का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन बेंच बना सकते हैं. बस उनके ऊपर कुछ सॉफ्ट और रंगीन कुशन रख दीजिए. अगर आप थोड़ा और देसी टच चाहते हैं, तो फर्श पर सुंदर से फ्लोर कुशन डाल दें. ये न सिर्फ बैठने की आरामदायक जगह बनाएंगे, बल्कि आपकी बालकनी को एक स्टाइलिश लुक भी देंगे जहां आप घंटों पार्टनर के साथ गपशप कर सकते हैं.

4. कम जगह में फोल्डेबल फर्नीचर का जादू

अगर आपकी बालकनी बहुत छोटी है और आपको लगता है कि वहां कुछ नहीं आ सकता, तो फोल्डेबल फर्नीचर आपके लिए बेस्ट है. आजकल लकड़ी या लोहे की ऐसी फोल्डेबल चेयर और टेबल आती हैं जिन्हें काम खत्म होने के बाद आसानी से फोल्ड करके किनारे रखा जा सकता है. इससे बालकनी खुली-खुली और साफ-सुथरी लगती है. जब मूड हो, टेबल लगाइए और अपनी बालकनी को एक मिनी कैफे में बदल दीजिए.

यह भी पढ़ें: कैसा है जुकरबर्ग का ₹1400 करोड़ का नया घर, जहां रहते हैं सिर्फ अरबपति

5. रोमांटिक लाइटिंग से सेट करें मूड

शाम के वक्त बालकनी को जादुई बनाने का असली काम लाइटिंग करती है. दीवारों पर साधारण सी फेयरी लाइट्स (झालर) या रेलिंग पर सोलर लैंप लगाकर आप एक बेहतरीन माहौल बना सकते हैं. हल्की और पीली रोशनी न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि ये बालकनी को किसी फिल्म के सेट जैसा रोमांटिक बना देती है. बस एक कप कॉफी, हल्की रोशनी और धीमी आवाज में संगीत, आपकी परफेक्ट डेट आपके घर की बालकनी में ही तैयार हो जाएगी.

