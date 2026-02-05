पिछले कुछ समय में एक मल्‍टीबैगर शेयर में गिरावट आई है. यह शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 44 फीसदी नीचे आ चुका है और अब ये मंदी की चपेट में है, जैसा कि सिंपल मूविंग एवरेज से संकेत मिलता है.त्रिवेणी टर्बाइन के शेयर 5 दिन , 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं. यह शेयर दिखाता है कि स्‍टॉक निगेटिव बना हुआ है.

एक साल में शेयर की कीमत में 14% तक की गिरावट आई है और एक महीने में 8% की कमी दर्ज की गई है. त्रिवेणी टर्बाइन के शेयर 21 जनवरी, 2026 को 454.40 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए थे. मौजूदा सत्र में भी शेयर इसी निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं.

त्रिवेणी टर्बाइन के शेयर गुरुवार को 2.5 फीसदी से ज्‍यादा गिरकर 492.80 रुपये के निचले स्‍तर पर पहुंच गए. कंपनी का मार्केट कैप 15,827 करोड़ रुपये रहा. कंपनी के कुल 0.19 लाख शेयरों का करोबार हुआ, जिससे 95.80 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. शॉर्ट टर्म में यह शेयर मंदी के दायरे में फंसा हुआ है. टेक्निकल नजरिए से शेयर का रिलेटिव स्‍ट्रेंथ इंडेक्‍स (RSI) 50.6 है, जो दिखाता है कि यह न तो ओवसोल्‍ड और न ही ओवरबॉट जोन में कारोबार कर रहा है.

शेयर ने दिया मल्‍टीबैगर रिटर्न

हालांकि, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पांच वर्षों में 446% की बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी डेट फ्री और इसका डेट-इक्विटी अनुपात शून्य है. मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म इस शेयर के फ्यूचर को लेकर आशावादी है. फर्म ने इसे खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस 615 रुपये तय किया है.

एक्‍सपोर्ट ऑर्डर का प्रवाह अभी भी कमजोर है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक इसमें सुधार होने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2026 के नौवें महीने में ऑर्डर फ्लो में पिछले वर्ष की तुलना में 9% की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2027 में राजस्व में अस्थिरता आ सकती है.

ब्रोकरेज ने क्‍या कहा?

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हमारा अनुमान है कि भविष्य में लाभ वाला रेवेन्‍यू मिश्रण पर निर्भर करेगी. त्रिवेणी टर्बाइन नए उत्पादों और पहलों पर भी काम कर रही है, जिनसे एक-दो साल में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में कम निवेश को ध्यान में रखते हुए, हमने वित्त वर्ष 2027/28 के लिए अपने अनुमानों में 5% और 8% की कटौती की है और मार्च 28 के अनुमानों के 40 गुना के आधार पर अपना संशोधित लक्ष्य मूल्य 615 रुपये तय किया है. हम अपनी 'खरीदें' रेटिंग को दोहराते हैं क्योंकि हमारा मानना ​​है कि मांग में सुधार होने पर कंपनी तेजी से विकास कर सकती है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने योग्‍य सलाहकार की मदद जरूर लें.)

