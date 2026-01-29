scorecardresearch
 
ये शेयर क्‍यों नहीं रुक रहा? कल 12%... आज 20 फीसदी चढ़ा, निवेशक मालामाल

कीमती धातुओं में तेजी के बीच हिंदुस्‍तान कॉपर शेयरों में शानदार तेजी जारी है. गुरुवार को इस शेयर में 20 फीसदी की तेजी दिखाई है और अपने नए रिकॉर्ड लेवल 760 रुपये पर पहुंच गया है.

हिंदुस्‍तान कॉपर शेयर (Photo: Representative/ITG)
हिंदुस्‍तान कॉपर शेयर (Photo: Representative/ITG)

गिरते बाजार में एक शेयर निवेशकों की अच्‍छी कमाई करा रहा है. पिछले दो दिनों इस शेयर ने शानदार तेजी दिखाई है. यह शेयर हिंदुस्तान कॉपर है, जो गुरुवार को 20 फीसदी चढ़कर 760 रुपये पर पहुंच गया. इस शेयर ने सिर्फ 10 महीने में निवेशकों को कई गुना रिटर्न दिया है. 

हिंदुस्‍तान कॉपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 71,000 करोड़ रुपये के पार हो चुका है. पिछले एक सप्ताह के दौरान शेयर में लगभग 40 प्रतिशत की उछाल आई है, जबकि 2026 में अब तक इसमें 45 प्रतिशत की तेजी आई है. 

निवेशकों का पैसा 4 गुना 
इस शेयर ने निवेशकों के पैसे को 4 गुना कर दिया है. 7 अप्रैल, 2025 को यह शेयर 183.90 रुपये के अपने 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर था, लेकिन अब यह 305 प्रतिशत चढ़कर इस लेवल पर पहुंचा है. ऐसे में इस शेयर ने निवेशकों को हैरान कर दिया है. 6 महीने में ही इस शेयर ने निवेशकों को 3 गुना रिटर्न दिया है. 

5 फरवरी को कंपनी के नतीजे
हाल ही में जारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में, हिंदुस्तान कॉपर ने घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल की बैठक 5 फरवरी, 2026 को होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के अनऑडिटेड रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा. कंपनी के इसके लिए डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है. 

निवेशकों को क्‍या करना चाहिए
कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष अनुसंधान एवं व्यवसाय विकास महेश ओझा ने कहा कि चार्ट पर एक नया ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन नए सिरे से एंट्री लेना सही नहीं है. मौजूदा निवेशक अपनी पूंजी और लाभ की रक्षा के लिए उचित स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं. उन्‍होंने कहा कि हिंदुस्तान कॉपर में हालिया तेजी पूरी तरह से ग्‍लोबल फैक्‍टर से प्रेरित है, जिसके लिए कुछ सावधानी बरतने की आवश्‍यकता है. 

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कॉपर निकट भविष्य में ओवरएक्सटेंडेड प्रतीत होता है, हालांकि लॉन्‍गटर्म में चार्ट  बुलिश बनी हुई है. शेयर ने अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर 658 रुपये को पार कर लिया है. 

उन्‍होंने कहा कि ट्रेडर्स को को स्टॉप-लॉस को ट्रेल करने और नई खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है. ऊपर की ओर, शेयर को 784 रुपये के आसपास दीर्घकालिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो अप्रैल 2025 के आधार से 2.618 फिबोनाची विस्तार के अनुरूप है. 

क्‍यों आ रही इस शेयर में तेजी? 
हिंदुस्तान कॉपर ने बाजार में पहचान के एक नए चरण में प्रवेश किया है. वहीं बिजली, रिन्‍यूवेबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर बढ़ती घरेलू तांबे की मांग, खदान विस्तार और संसाधन वृद्धि पर बेहतर स्पष्टता के कारण इस शेयर में तेजी आ रही है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
