बदलेंगे इस शेयर के दिन? आया बड़ा टारगेट, ब्रोकरेज ने कहा- 42% चढ़ेगा भाव

वेंचुरा सिक्‍योरिटी ने यस बैंक लिमिटेड के शेयरों पर बड़ा टारगेट दिया है. क्‍योंकि बैंक लगातार मुनाफे की ओर बढ़ रहा है और इस बैंक का संचालन भी सही तरह से चल रहा है. ब्रोकरेज का कहना है कि इसके परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है, जिसमें यह सामने आया है कि विकास कभी बाधा नहीं बना, लेकिन आक्रामक कॉर्पोरेट लोन देने के कारण रिस्‍क बढ़ गया और कई समस्‍याएं पैदा हुईं.

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय संकट आई और इसके संचालन और बैलेंस शीट में रणनीतिक बदलाव हुए. इस कारण वित्तीय वर्ष 2020 में अग्रिम घटकर 1,71,443 करोड़ रुपये और जमा घटकर 1,05,364 करोड़ रुपये रह गए.

वेंचुरा सिक्योरिटीज ने कहा कि SBI ने कैपिटल सपोर्ट देकर इस बैंक को स्थिर किया और जमाकर्ताओं का विश्वास बहाल किया है. इस बैंक की स्थिति में अब सुधार हुआ है और आर्थिक मजबूती बढ़ी है. ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 तक एडवांस अमाउंट 2,46,189 करोड़ रुपये और जमा राशि 2,84,525 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. एसएमबीसी की रणनीतिक हिस्सेदारी ने यस बैंक की वैश्विक विश्वसनीयता और बेहतर शासन मानकों में और योगदान दिया है.

इस बैंक के भविष्‍य पर ब्रोकरेज का अनुमान

भविष्य की बात करें तो वेंचुरा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि यस बैंक का कुल कर्ज वित्त वर्ष 2025 में 2,46,188 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 तक 3,37,991 करोड़ रुपये हो जाएंगे, जो लगभग 11 प्रतिशत की CAGR को दिखाता है. रिटेल और कमर्शियल लोन में 14 प्रतिशत की CAGR से वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे लोन बुक में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 80 प्रतिशत हो जाएगी.

बैंक का बढ़ेगा मुनाफा

ऑपरेशनल की तर्ज पर देखें तो वेंचुरा सिक्योरिटीज को यस बैंक की लाभ में सुधार की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2028 तक शुद्ध ब्याज मार्जिन में 20 आधार अंकों की वृद्धि होकर 2.8 प्रतिशत होने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2028 में शुद्ध ब्याज आय बढ़कर 12,836 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. लागत-आय अनुपात में 71 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की कमी के कारण परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2028 में बढ़कर 8,004 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर रहने की उम्मीद है, कुल NPA 1.6 प्रतिशत और नेट एनपीए 0.3 प्रतिशत रहेंगी, जबकि प्रावधान कवरेज अनुपात 79 प्रतिशत पर बना रहेगा. वेंचुरा सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि ROEC 40 आधार अंक बढ़कर 1 प्रतिशत हो जाएगा और रिटर्न ऑन इक्विटी 400 आधार अंक बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो जाएगा.

बैंक के शेयरों पर टारगेट

ब्रोकरेज ने कहा कि कुल मिलाकर, यस बैंक अब एक सफल बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि शुरुआती दौर में तेजी से विकास का अवसर है, जहां बेहतर रिटर्न अनुपात, हितधारकों का बहाल विश्वास और परिचालन क्षमता निवेश के मुख्य आधार हैं. हम 'बाय' रेटिंग और 32.1 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ इस शेयर को खरीदने की सलाह देते हैं. मंगलवार को यह शेयर करीब 1 फीसदी गिरकर 22.78 रुपये पर बंद हुआ.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. आजतक इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

