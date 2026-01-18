scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

'मैं मुकदमा करूंगा...' अब ट्रंप ने किसे और क्‍यों दी ये धमकी? जानिए पूरा मामला

जेपी मॉर्गन और राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के बीच विवाद बढ़ चुका है. डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेरिकी बैंक के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्‍या है...

Advertisement
X
ट्रंप ने जेपी मॉर्गन को क्‍यों दी ये धमकी. (Photo: AP)
ट्रंप ने जेपी मॉर्गन को क्‍यों दी ये धमकी. (Photo: AP)

राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने वॉल स्‍ट्रीट के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को और बढ़ा दिया है. अब उन्‍होंने जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमन पर मुकदमा करने की धमकी दी है. ट्रंप का आरोप है कि 6 जनवरी 2021 को  कैपिटल हिल में हुए दंगों के बाद जेपी मॉर्गन ने अनुचित तरीके से उनकी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच रोक दी थी. 

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्‍ट में ट्रंप ने कहा कि वह अगले दो सप्‍ताह में जेपी मॉर्गन चेस के खिलाफ मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं और बैंक पर 6 जनवरी के बाद उन्‍हें गलत और अनुचित तरीके से डीबैंक करने का आरोप लगाया है. 

इस नए रिपोर्ट पर बढ़ा विवाद 
ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कानूनी धमकी दी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप ने डिमन को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पद की पेशकश की थी. ट्रंप ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि ऐसी कोई पेशकश कभी नहीं की गई थी. डिमन ने बाद में पुष्टि करते हुए कहा कि कोई नौकरी की पेशकश नहीं की गई थी, और साथ ही यह भी कहा कि उनका मानना ​​है कि मौजूदा आर्थिक नेतृत्व मामलों को मुझसे बेहतर तरीके से संभाल रहा है.  

सम्बंधित ख़बरें

AI payment
अमेरिकी लोग AI सर्विसेज के लिए पेमेंट क्यों कर रहे हैं?
Iran Protest
क्या सच में प्रदर्शनकारियों को 'सजा-ए-मौत' नहीं देगा ईरान... खामेनेई शासन की चाल में फंस गए ट्रंप!
Donald Trump
Greenland को लेकर भड़के Trump, NATO देशों पर लगाया टैरिफ!
Donald Trump
ट्रंप ने लगाया 10% टैरिफ... तो यूरोपीय संघ ने उठाया बड़ा कदम, रोकी ट्रेड डील
Trump
ग्रीनलैंड पर जल्द से जल्द क्यों कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप... अमेरिका के 250वें बर्थडे से है कनेक्शन
Advertisement

ट्रंप ने कई बार आरोप लगाया है कि जेपी मॉर्गन चेस और बैंक ऑफ अमेरिका समेत प्रमुख अमेरिकी बैंकों ने 6 जनवरी के हमले के बाद उनकी जमा राशि स्‍वीकार करने से इनकार कर दिया या उनके बैंकिंग संबंधों को प्रतिबंधित कर दिया. हालांकि दोनों संस्‍थाओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. वहीं ट्रंप ने अपने दांवों को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं दिया है. 

जेपी मॉर्गन के प्रवक्‍ता ने क्‍या कहा? 
जेपी मॉर्गन चेस की प्रवक्ता ट्रिश वेक्सलर ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 8 करोड़ से अधिक अमेरिकियों की सेवा करना हमारा सौभाग्य है, और हम इस बात से सहमत हैं कि किसी का भी खाता राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बंद नहीं किया जाना चाहिए. वेक्सलर ने आगे कहा कि बैंक ने 'राजनीतिक बैंकिंग बंद' से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए हालिया प्रयासों की सराहना की और कहा कि जेपी मॉर्गन इन पहलों का समर्थन करता है.  

कब बढ़ा ये विवाद? 
यह टकराव ट्रंप और अमेरिकी आर्थिक नीति-निर्माण में वरिष्ठ हस्तियों के बीच बढ़ते और सार्वजनिक होते विवाद के बीच हुआ है. पिछले हफ्ते जेपी मॉर्गन के सीईओ जेपी डिमन ने चेतावनी दी थी कि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल पर ट्रंप के हमले केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकते हैं और ब्‍याज दर में बढ़ोतरी उल्‍टा असर डाल सकती है. 

Advertisement

वहीं ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह ठीक है और हमारे पास एक खराब फेडरल रिजर्व अधिकारी है.राष्ट्रपति ने अभी तक पॉवेल के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की घोषणा नहीं की है, जिनका कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है. उन्होंने केवल इतना कहा है कि उनके मन में एक उम्मीदवार है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement