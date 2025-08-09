scorecardresearch
 

ट्रंप टैरिफ का असर... बर्गर से बिर्किन बैग तक होंगे महंगे, वॉलमार्ट समेत इन ब्रांड्स ने बढ़ाए दाम!

डोनाल्‍ड ट्रंप ने 90 से ज्‍यादा देशों से आने वाली वस्‍तुओं पर टैरिफ लगाया है, जिस कारण ग्‍लोबल ब्रांड तो महंगे हो रहे हैं, लेकिन इनका असर अमेरिकी ब्रांड पर भी पड़ रहा है. ग्‍लोबल और अमेरिकी ब्रांड भी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं.

टैरिफ की वजह से बहुत से ग्‍लोबल ब्रांड्स महंगे हो रहे हैं. (Photo: File/AP)
टैरिफ की वजह से बहुत से ग्‍लोबल ब्रांड्स महंगे हो रहे हैं. (Photo: File/AP)

राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ओर से लगाया गया टैरिफ अब असर दिखाने लगा है. अमेरिका के लोगों को अब इम्‍पोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्‍ट्स पर ज्‍यादा कीमतें चुकानी पड़ रही हैं. कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्‍ट्स की कीमत या तो बढ़ा दिया है या फिर बढ़ाने वाले हैं, जिसमें Adidas, Walmart, Nike जैसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं. वहीं एक्‍सपर्ट्स यह भी मान रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे और भी ज्‍यादा कीमतें बढ़ सकती हैं. 

डोनाल्‍ड ट्रंप ने 90 से ज्‍यादा देशों से आने वाली वस्‍तुओं पर टैरिफ लगाया है, जिस कारण ग्‍लोबल ब्रांड तो महंगे हो रहे हैं, लेकिन इनका असर अमेरिकी ब्रांड पर भी पड़ रहा है. ग्‍लोबल और अमेरिकी ब्रांड भी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. साथ ही स्‍पोर्ट्स के कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्‍जरी वस्तुओं तक के क्षेत्रों में कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिख रहे हैं. 

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फास्ट फूड चेन वेंडीज ने अपनी बिक्री में अनुमान से अधिक 3-5% की गिरावट देखी है, जबकि पहले अनुमान था कि इसमें 2% की ही गिरावट आएगी. ऐसे में यह अपने फूड आइटम्‍स महंगे कर सकती है, जिसमें बर्गर भी शामिल है. 

Adidas ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से साल की दूसरी छमाही में उसकी लागत में लगभग 20 करोड़ यूरो (23.1 करोड़ डॉलर) का इजाफा होगा और चेतावनी दी कि उसे अमेरिका में कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं. Nike, जिस पर अनुमानित 1 अरब डॉलर का टैरिफ नुकसान हो सकता है. ऐसे में इस कंपनी ने भी प्रोडक्‍ट के रेट बढ़ाने का ऐलान किया है. 

Hermès ने पहले ही बढ़ाई कीमतें
बर्किंग बैग बनाने वाली कंपनी हर्मेस ने पुष्टि की है कि उसने टैरिफ की भरपाई के लिए अमेरिका में कीमतें पहले ही बढ़ा दी हैं. कंपनी के अधिकारी एरिक डू हालगौट ने कहा, 'हम जो प्राइस बढ़ोतरी लागू करने जा रहे हैं, वह सिर्फ अमेरिका के लिए होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल अमेरिकी बाजार पर लागू होने वाले टैरिफ की भरपाई करना है.'

वॉलमार्ट ने बढ़ाए दाम 
ऑनलाइन खरीदार भी इस टैरिफ के असर से नहीं बच पाए हैं. डेटावीव ने पाया कि Amazon पर अमेरिकी खरीदारों को बेचे गए 1400 से ज्‍यादा चीन से बने प्रोडक्‍ट्स  की एवरेज प्राइस जनवरी से मिड जून के बीच 2.6 फीसदी बढ़ गई हैं. सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे बड़े रिटेल सेलर वॉलमार्ट ने मई और जून के बीच कुछ चीजों की कीमतों में 51 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. 

ट्रंप का दावा- अरबों डॉलर अमेरिका में आ रहे 
एक तरफ अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने टैरिफ को अपनी जीत बताया है और दावा किया है कि अब 'अरबों डॉलर' अमेरिका में आ रहे हैं और तर्क किदया है कि इससे घरेलू रोजगार और मैन्‍युफैक्‍चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन एक चेतावनी और भी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उसपर 27 अगस्‍त से 25 फीसदी और टैरिफ लगाकर 50 फीसदी कर देंगे. अभी 25 फीसदी लागू है. 

