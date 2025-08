Trump Tariff Warning: ट्रंप की धमकी... भारत के इस सेक्टर पर 250% टैरिफ लगाएंगे, कंपनियों के शेयर बिखरे

अमेरिका की ओर से लगातार भारत को टैरिफ धमकियां (US Tariff Warning To India) दी जा रही हैं और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को निशाना बनाया है और नई धमकी दे डाली है. जी हां, हम बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की, जिसपर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50-100 फीसदी नहीं, बल्कि 250 फीसदी तक टैरिफ (US Tariff On Pharma) लगाने की धमकी दे डाली. इसका सीधा असर इस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियों पर भी देखने को मिला और इनके शेयर कारोबार के दौरान बिखरे हुए नजर आए. AjantaPharma, Biocon से लेकर Zydus तक के स्टॉक टूट गए.

ट्रंप ने क्या धमकी दी है?

सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने अपनी नई धमकी में क्या कहा है और क्यों ये भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकती है? तो बता दें कि US President ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल आयात पर भी हाई टैरिफ लगाने बात कही. हालांकि, ये चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. Trump ने कहा कि पहले फार्मा सेक्टर पर छोटा टैरिफ लगेगा और इसे अगले 18 महीनों में सीधे 150% तक कर दिया जाएगा और फिर ये 250% तक पहुंचेगा. राष्ट्रपति ने इसे अमेरिका के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा कदम बताया है.

अमेरिका दवाइंयों और अन्य फार्मा प्रोडक्टस का बड़ा आयातक है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल 2024 में इस सेक्टर में अमेरिकी इंपोर्ट 234 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. US के सबसे बड़े सप्लायर्स में आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, चीन, ब्रिटेन, जापान और भारत शामिल थे. बीते साल भारस से आयात कुल अमेरिकी आयात का 6 फीसदी रहा था, जिसकी वैल्यू 13 अरब डॉलर से ज्यादा थी. बता दें कि भारत अपने फार्मा प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करता है. खासकर भारत की जेनेरिक दवाइयों की वहां तगड़ी डिमांड है. ऐसे में ट्रंप का टैरिफ इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है.

ऐलान होते ही दिखने लगा असर

Pharma Sector पर टैरिफ लगाने को लेकर दी गई ट्रंप की इस धमकी का तत्काल असर भी देखने को मिल रहा है. Stock Market में सुस्ती के बीच तमाम भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली. बीएसई की लार्जकैप कंपनियों में शामिल सनफार्मा कंपनी का शेयर (SunPharma Share) करीब 2 फीसदी फिसलकर 1600 रुपये के आस-पास आ गया. तो वहीं मिडकैप में शामिल Glaxo SmithKline Pharma Share 3 फीसदी से ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहा था. फार्मा सेक्टर की अन्य कंपनियों की बात करें, तो...

कंपनी का नाम गिरावट शेयर का भाव Aarti Pharma Share 5.95% 818 रुपये Divi's Lab Share 4.45% 6125 रुपये Zydus Lifesciences 2.75% 934.90 रुपये IPCA Lab Share 2.60% 1393 रुपये Mankind Pharma 2.20% 2561 रुपये Abbott India Share 1.80% 32,740 रुपये Dr Reddy's Lab 1.50% 1197.50 रुपये Glenmark Pharma 1.50% 2005.10 रुपये

इसके अलावा भी कई कंपनियां ऐसी हैं, जिनके शेयरों की कीमतें टूटी हैं. Alkem Lab से लेकर Torrent Pharma, Cipla, Lupin जैसी कंपनियों के शेयर भी गिरावट के साथ लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे और इनमें एक से लेकर 1.50 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिल रही थी.

