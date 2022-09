गरीब भी बन सकता है अमीर, 'Rich Dad Poor Dad' के राइटर ने बताया फॉर्मूला

हर किसी का सपना होता है कि वो रईसों की जिंदगी जिए और अमीर (Rich) बने. इस सपने को पूरा करने के लिए लोग खूब मेहनत करते हैं और जी-तोड़ कोशिश में लगे रहते हैं. लेकिन, यह समय अमीर बनने का है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा कहना है 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक रॉबर्ट टी. कियोसाकी (Robert T. Kiyosaki) का. उन्होंने इसके लिए सबसे बेहतर जरिया चांदी (Silver) को बताया है.

चांदी अमीर बनने का जरिया

Robert T. Kiyosaki ने अपने आधिकारिक ट्विटर (Twitter) अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में मशहूर लेखक ने लोगों से चांदी में निवेश (Silver Investment) करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि अगर आप गरीब से अमीर बनने के सपने देख रहे हैं, तो मौका आ गया है. यह गरीबों के लिए अमीर बनने का समय है. यानी उनका कहना है कि चांदी के जरिए अमीर बनने का सपना पूरा किया जा सकता है.

ट्वीट कर दी निवेश की सलाह

रॉबर्ट के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने लिखा है, 'गरीब से अमीर बनने का समय. स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और रियल एस्टेट सब क्रैश. ऐसे समय में Silver की ओर बढ़ें. उन्होंने अनुमान जताते हुए कहा कि चांदी 3 से 5 साल के लिए 20 डॉलर पर बनी रहेगी और आने वाले समय में यह 100 डॉलर से 500 डॉलर तक चढ़ेगी. 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक ने कहा कि हर कोई इसे खरीद सकता है, गरीब भी चांदी को खरीद सकता है. इसलिए, अब चांदी इन्वेस्ट करें.

TIME FOR POOR TO GET RICH. Stocks, bonds, mutual funds, ETF & Real Estate crashing. As PREDICTED Middle class being wiped out. Silver moving sidewards. Silver to stay at $20 for 3-5 years, then climb to $100 to $500. Everyone can afford silver even poor. Accumulate silver now.