5 दिन... ₹45000Cr की ताबड़तोड़ कमाई, Tata की इस बड़ी कंपनी ने कराई निवेशकों की मौज

शेयर बाजार (Stock Market) के लिए बीता सप्ताह शानदार साबित हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स की टॉप-10 में से आठ वैल्यूएबल कंपनियों के मार्केट कैप में उछाल आया. इस लिस्ट में मुकेश अंबानी के रिलायंस से लेकर सुनील मित्तल की भारती एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी से लेकर इंफोसिस तक शामिल हैं. कंबाइड रूप से इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू में 1.94 लाख करोड़ रुपये की तेजी आई है. सबसे ज्यादा फायदे में TCS के शेयर में पैसे लगाने वाले रहे, जिन्होंने महज 5 कारोबारी दिनों में ही 45000 करोड़ रुपये से ज्यादा की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली.

सेंसेक्स में आई धुंआधार तेजी

पिछले सप्ताह तमाम दिग्गज कंपनियों के शेयरों में आए उछाल का सपोर्ट शेयर मार्केट को मिला. पूरे हफ्ते में बीएसई सेंसेक्स ने कुल मिलाकर 1,293.65 अंक या 1.59% की बढ़त दर्ज की. सेंसेक्स की जिन आठ कंपनियों की मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ है, उनमें RIL, HDFC Bank, Bharti Airtel, TCS, ICICI Bank, SBI, Bajaj Finance और Infosys शामिल हैं. इनका मार्केट कैप संयुक्त रूप से 1,94,148.73 करोड़ रुपये बढ़ गया. वहीं देश की सबसे बड़ी बीमा दिग्गज LIC और एफएमसीजी HUL ने निवेशकों को घाटा कराया.



TCS के निवेशकों की बल्ले-बल्ले

टाटा ग्रुप में भले ही इस समय उथल-पुथल मची हो, लेकिन इसकी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शानदार तिमाही नतीजों का असर इसके शेयर पर दिखा. TCS Stock में आए उछाल से इसमें पैसे लगाने वालों की मौज हो गई. पीटीआई के मुताबिक, पूरे सप्ताह में पांच कारोबारी दिनों में उनकी दौलत में ताबड़तोड़ 45,678 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 10,95,701.62 करोड़ रुपये हो गया. टीसीएस के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ा आईटी कंपनी इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन (Infosys MCap) 28,125.29 करोड़ बढ़कर 6,29,080.22 करोड़ रुपये हो गया.

HDFC बैंक से रिलायंस तक फायदे में

बीते सप्ताह अपने निवेशकों को तगड़ी कमाई कराने वाली लिस्ट में शामिल कंपनियों में अगला नाम HDFC Bank का रहा, जिसके निवेशकों ने 25,135.62 करोड़ रुपये कमाए और इसका एमकैप बढ़कर 15,07,025.19 करोड़ रुपये हो गया. टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल की मार्केट वैल्यू में 25,089.27 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और ये 11,05,980.35 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी मार्केट कैप में 25,035.08 करोड़ रुपये जोड़े. RIL MCap 18,70,120.06 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा बजाज फाइनेंस का एमकैप 21,187.56 करोड़ बढ़कर 6,36,995.74 करोड़ रुपये, जबकि SBI Market Cap 12,645.94 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 8,12,986.64 करोड़ हो गया. ICICI Bank की वैल्यू में 11,251.62 करोड़ का उछाल आया और ये बढ़कर 9,86,367.47 करोड़ रुपये हो गई.

एलआईसी समेत दो ने दिया झटका

जहां एक ओर आठ सेंसेक्स फर्मों के निवेशकों ने नोट छापे, तो वहीं बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर में पैसे लगाने वालों की 4,648.88 करोड़ रुपये की रकम डूब गई. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन (LIC Market Cap) घटकर 5,67,858.29 करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट वैल्यू में 3,571.37 करोड़ रुपये घटकर 5,94,235.13 करोड़ रुपये रह गई.

नंबर-1 पर रिलायंस का कब्जा कायम

मार्केट वैल्यू के लिहाज से देश के सबसे बड़ा कंपनियों की लिस्ट में बीते सप्ताह भी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का नंबर-1 पायदान पर कब्जा कायम रहा. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

