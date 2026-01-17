टाटा टेक्‍नोलॉजी लिमिटेड के अपने दिसंबर तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में साल दर साल 96.06 फीसदी की गिरावट दर्ज की. कंपनी का तिमाही लाभ घटकर 6.64 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 168.64 करोड़ रुपये था.

हालांकि कंपनी के तिमाही रेवेन्‍यू में सालाना आधार पर 3.67 फीसदी की तेजी आई है और यह वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 13,285.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,365.73 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने इस अवधि‍ के लिए 192.9 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल EBITDA दर्ज किया, जिसमें EBITDA मार्जिन 14.1 प्रतिशत रहा.

नौकरियों में हुई कटौती

कर्मचारियों की बात करें तो टेक महिंद्रा ने दिसंबर तिमाही के अंत तक कुल 12,580 कर्मचारियों की संख्‍या दर्ज की. पिछले 12 महीनों में आईटी कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 15.8 प्रतिशत रही. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक वॉरेन हैरिस ने कहा कि तीसरी तिमाही ने मौसमी मंदी और अस्थायी चुनौतियों के बावजूद विकास हासिल करके हमारे व्यवसाय की लचीलता और मजबूती को दिखाया है.

चौथी तिमाही में बढ़ोतरी की उम्‍मीद

उन्‍होंने कहा कि मजबूत प्रदर्शन छह रणनीतिक सौदों की सफलता और वितरण क्षमता में निरंतर निवेश के साथ, हम चौथी तिमाही में तेज ग्रोथ के लिए तैयार हैं. हमें राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है. उन्‍होंने आगे कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो संरचनात्मक बदलाव किए हैं, वह पोर्टफोलियो विविधीकरण, एकाग्रता जोखिम में कमी और एस-टेक अधिग्रहण हैं.

शेयरों पर निवेशकों की नजर

टाटा की इस कंपनी के नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए. शुक्रवार को टाटा टेक के शेयर 0.58 प्रतिशत बढ़कर 650.40 रुपये पर बंद हुए. जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो इस शेयर पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी. फिलहाल निवेशक सतर्क बने हुए हैं.

टाटा टेक के शेयर छह महीने के दौरान 10 फीसदी से ज्‍यादा गिरे हैं. वहीं एक साल के दौरान इन शेयरों में 20 फीसदी की गिरावट आई है. यह शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 50 फीसदी से ज्‍यादा गिर चुका है. इसके 52 सप्‍ताह का हाई लेवल 841.30 रुपये और 52 सप्‍ताह का निचला स्‍तर 597 रुपये है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले योग्‍य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

