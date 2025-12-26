scorecardresearch
 
गंजेपन की दवा बना रही ये कंपनी, आखिरी टेस्टिंग में PASS... शेयर 40% भागा!

गंजेपन की समस्‍या को दूर करने के लिए स्विस फर्म ने एक दवा बनाई है, जिसके तीसरे चरण की टेस्टिंग की गई गई है. इस जांच में हेयर ग्रोथ के चौकाने वाले रिजल्‍ट सामने आए हैं. इसके बाद से शेयर में शानदार तेजी जारी है.

कोस्‍मो के शेयर में शानदार तेजी. (Photo: File/ITG)
स्विस स्‍टॉक (Swiss Stock) एक्‍सचेंज में एक लिस्‍टेड कंपनी के शेयर ने शानदार तेजी दिखाई है. फार्मा सेक्‍टर की इस कंपनी के शेयर एक हफ्ते में करीब 40% चढ़ चुके हैं. यह तेजी तब आई है, जब कंपनी ने गंजेपन (अंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया) के इलाज के लिए एक दवा बनाई है. कंपनी ने इस दवा Clascoterone के फेज III टेस्टिंग के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें हेयर ग्रोथ होने की संभावना ज्‍यादा देखी गई है. 

Cosmo के इस दवा के शानदार नतीजे निवेशकों को खूब पसंद आया है. क्लीनिकल रिपोर्ट्स में भी इस दवा को लेकर पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है, जिस कारण इसके शेयरों में शानदार तेजी जारी है. 

टेस्‍ट में क्‍या निकला रिजल्‍ट? 
कॉस्मो ने कहा कि उसके तीसरे चरण के परीक्षण में हेयर ग्रोथ में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला, जिससे यह किसी भी सामयिक बाल झड़ने के उपचार के लिए अब तक किया गया सबसे बड़ा अंतिम चरण का ​​अध्ययन है. यह परीक्षण लगभग 1,500 रोगियों पर किया गया. टेस्टिंग में क्लैस्कोटेरोन ने टारगेटेड एरिया में बालों की संख्‍या में उल्‍लेखनीय ग्रोथ दिखाई. इनमें से एक स्‍टडी में प्रभावशाली परिणाम सामने आए, जिससे दवा की व्यावसायिक क्षमता में निवेशकों का विश्वास और मजबूत हुआ. 

यह डेटा कॉस्मो के लिए कहीं अधिक बड़े और लाभदायक बाजार में प्रवेश करने के दावे को मजबूत करता है. क्लैस्कोटेरोन का कम खुराक वाला संस्करण पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रूव किया जा रहा है. अगर मंजूरी मिल जाती है, तो क्लैस्कोटेरोन पहली ऐसी टॉपिकल दवा बन सकती है, खाकर गंजेपन की समस्‍या को दूर कर सकती है.

गेम-चेंजर हो सकती है ये दवाई
पुरुषों में होने वाले गंजेपन के मौजूदा मानक उपचार, फिनास्टेराइड और मिनोक्सिडिल, दशकों से हैं.  ये दोनों ही कुछ रोगियों के लिए प्रभावी हैं, लेकिन इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जिनके कारण इनका लंबे समय तक उपयोग निराश कर सकता है. 

क्लैस्कोटेरोन, रक्तप्रवाह में महत्वपूर्ण मात्रा में प्रवेश किए बिना, सीधे बालों के रोम स्तर पर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को रोककर काम करता है. यदि नियामक इस दवा को मंजूरी दे देते हैं, तो यह दशकों में बालों के झड़ने के उपचार के लिए नया तरीका होगा. 

कॉस्मो के लिए आगे क्या?
कॉस्मो का अगला लक्ष्य 12 महीने का सुरक्षा डेटा पूरा करना है, जिसके 2026 में पूरा होने की उम्मीद है. अगर ये परिणाम सकारात्मक होते हैं, तो कंपनी अमेरिकी और यूरोपीय नियामकों से अप्रूवल प्राप्त करने की कोशिश करेगी. इसके साथ ही कंपनी दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों से डील भी करने के लिए तैयार है. 

सिर्फ अमेरिका में 20 अरब डॉलर का मार्केट
कॉस्मो का अनुमान है कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरुषों में होने वाले गंजेपन के लिए संभावित बाजार 20 अरब डॉलर से अधिक है और वैश्विक स्तर पर यह अवसर कहीं अधिक बड़ा है. इस विशालता के कारण ही तीसरे चरण के आंकड़ों के बाद शेयर की रेटिंग में तेजी से सुधार हुआ है.

(नोट- किसी भी कंपनी के शेयर में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
