ट्रंप का एक बयान... और इंडियन शेयर मार्केट ने मारी पलटी, रॉकेट बने ये शेयर!

भारतीय शेयर बाजार बीते कुछ दिनों से लगातार क्रैश (Stock Market Crash) हो रहा था, लेकिन अब बाजार में गिरावट पर ब्रेक लग गया है. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत-अमेरिका ट्रेड डील (Trump On India-US Trade Deal) पर एक बयान आने के बाद अचानक सेंसेक्स-निफ्टी में जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को BSE Sensex 800 अंक की तगड़ी उछाल के साथ ओपन हुआ, तो NSE Nifty ने भी तगड़ी छलांग लगा दी.

सेंसेक्स-निफ्टी की तूफानी शुरुआत

शेयर मार्केट में गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,909 की तुलना में तेजी लेकर 82,459 पर खुला और फिर 800 अंक की तेजी लेकर 82,714 के लेवल तक उछल गया. सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी तेज रफ्तार के साथ भागता हुआ नजर आया है. एनएसई का निफ्टी अपने पिछले बंद 25,157 की तुलना में ओपन होते ही 250 अंक चढ़कर 25,412 पर पहुंच गया.

बुधवार को ऐसा था बाजार का हाल

बीते कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 82,180 की तुलना में गिरावट के साथ खुला था और दिनभर रेड जोन में कारोबार करने के बाद अंत में 270.84 अंक फिसलकर 81,909.63 के लेवल पर क्लोज हुआ था. इसके अलावा एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी मंगलवार के अपने बंद 25,232 की तुलना में 100 अंक फिसलकर खुलने के बाद दिनभर टूटता नजर आया था और बाजार बंद होने पर ये इंडेक्स 75 अंक की गिरावट लेकर 25,157.50 पर बंद हुआ था.

India-US Deal पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं.यहां पर उन्होंने अपने संबोधन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर बात की. Donald Trump ने कहा कि PM Narendra Modi को लेकर उनके मन में बहुत सम्मान है, वह बेहतरीन शख्स है और मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है.

विदेशों से मिले पॉजिटिव सिग्नल

भारतीय शेयर बाजार में लगातार जारी गिरावट पर ब्रेक लगने के संकेत विदेशों से मिल रहे थे. ट्रंप के भारत-US डील से लेकर ग्रीनलैंड तक पर दिए गए ताजा बयान के बाद ज्यादातर एशियाई बाजार भी ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए नजर आए. इससे पहले अमेरिकी शेयर बाजार बीते कारोबारी दिन तेज उछाल के साथ बंद हुए थे. डाउ जोंस 588 अंक, डाउ फ्यूचर्स 113 अंक, एसएंडपी 79 अंक की बढ़त लेकर क्लोज हुआ था.

गुरुवार को एशियाई बाजारों में भी ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत हुई. जापान का निक्केई इंडेक्स बीते कुछ दिनों में तगड़ी गिरावट के बाद आखिरकार हरे निशान पर आ गया. खबर लिखे जाने तक Nikkei करीब 1000 अंक की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा साउथ कोरिया का Kospi 1.60% की तेजी लिए नजर आया. वहीं Gift Nifty भी उछाल के साथ कारोबार कर रहा था.

खुलते ही रॉकेट बन गए ये शेयर

ट्रंप के भारत-अमेरिकी ट्रेड डील पर दिए गए बयान का असर ऐसा हुआ, तो बाजार में तूफानी तेजी के साथ बीएसई लार्जकैप के सभी 30 शेयर खुलते ही जोरदार रफ्तार पकड़े हुए नजर आए. सबसे तेज भागने वाले स्टॉक्स में SBI Share (2.50%), Asian Paints Share (2.40%), BEL Share (2.36%), Adani Ports Share (2.20%), Tata Steel Share (1.90%) की तेजी लेकर कारोबार करते हुए नजर आए.

मिडकैप कैटेगरी में शामिल Bank Of India Share (5.70%), SAIL Share (4.50%), Ashok Leyland Share (4.30%), तो वहीं स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल Lotus Chocolate Share (11%), Rallis Share (10%) की तेजी के साथ कारोबार करते दिखे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

