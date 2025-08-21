scorecardresearch
 

रिलायंस उछला... बजाज ने भी लगाई छलांग, शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी जारी

Stock Market में लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी के साथ शुरुआत हुई और गुरुवार को बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स खुलने ही 200 अंक से ज्यागा उछल गया. इस बीच Reliance से लेकर Bajaj Finserv के शेयर रफ्तार पकड़े नजर आए.

Advertisement
X
शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत (File Photo: ITG)
शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत (File Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में लगातार चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स (BSE Sensex) जहां खुलने के बाद कुछ ही मिनटों में 200 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी (NSE Nifty) ने भी ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत की. इस बीच मार्केट ओपन होने के साथ ही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया. 

तेजी के साथ खुले 1542 शेयर 
शेयर मार्केट (Share Market) में कारोबार की शुरुआत के दौरान 1542 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले मामूली या तेज बढ़त लेकर ओपनिंग की, जबकि 653 कंपनियों के स्टॉक्स गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन हुए. इसके अलावा मार्केट में 146 कंपनियों के शेयर से रही, जिनकी स्थिति में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, यानी इनकी फ्लैट ओपनिंग हुई. शुरुआती कारोबार में सबसे तेज भागने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व, रिलायंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक रहे. 

82000 के पार खुला सेंसेक्स 
बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,857.84 की तुलना में उछलकर गुरुवार को 82,220.46 के स्तर पर खुला और लगातार ग्रीन जोन में कारोबार करता दिखाई दिया. सेंसेक्स की तरह ही एनएसई का निफ्टी-50 इंडेक्स भी अपने पिछले कारोबारी बंद 25,050.55 की तुलना में तेजी लेते हुए 25,142 के स्तर पर खुला. खास बात ये है कि अमेरिका से लेकर एशिया तक के बाजार में सुस्ती के बावजूद भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में तेजी का सिलसिला जारी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Ranbir Kapoor
रामायण मूवी के 'Ram' रणबीर कपूर ने यहां लगाया करोड़ों का दांव, शेयर करा रहा तगड़ी कमाई  
OLA Electric Share
कल 9%... आज 15 फीसदी, अचानक क्‍यों इतना भागने लगा ओला इलेक्ट्रिक का शेयर? 
Auto Stock Rise
Tata, Maruti, Ola... लगातार टूट रहे थे ऑटो शेयर, GST छूट पर खबर आते ही भागने लगे 
Stock market
ग्लोबल मार्केट लाल-लाल, फिर भी भारत ने दिखाया दम... Reliance में तूफानी तेजी 
Vikram Solar IPO
खुलने से पहले जुटाए 620Cr, फिर पहले दिन IPO को मिलीं ताबड़तोड़ बोलियां... जानिए प्राइस बैंड 
Advertisement

रिलायंस समेत ये 10 शेयर उछले
बात करें, सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले शेयरों के बारे में, तो बीएसई के लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Bajaj Finserv Share (1.50%), Reliance Share (1.30%) और Trent Share (1.27%) तक उछलकर कारोबार कर रहा था.

इसके अलावा मिडकैप कंपनियों में शामिल NIACL Share (7.60%), JSL Share (3.62%), Godrej Properties Share (2.40%) और GoDigit Share (2%) की तेजी लेकर ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप में भी हरियाली देखने को मिली और इसमें शामिल Raclgear Share (18%), JWL Share (11%) और Jai Corp Ltd Share (9.78%) चढ़ा. 

ये शेयर खुलते ही फिसले
यहां बाजार में तेजी के बीच गिरावट के साथ कारोबार करने वाले शेयरों के बारे में बात कर लेना भी जरूरी है, तो बता दें कि लार्जकैप में Eternal Share 1.60% और HUL Share 1.40% फिसलकर कारोबार कर रहा था. तो वहीं एचसीएल टेक, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे टेक कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली.

मिडकैप में शामिल Ola Electric Share लगातार दो दिन तूफानी तेजी के साथ भागने के बाद गुरुवार को खुलते ही 5% से ज्यादा फिसल गया, तो Voltas Share में करीब 2% की गिरावट आई. ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) से जुड़ी कंपनी Nazara Tech का शेयर आज भी ओपनिंग के साथ ही 10% फिसल गया. 

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement