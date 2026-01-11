Reliance-HDFC सब रह गए पीछे... ICICI Bank ने कर दिया कमाल, 5 दिन में निवेशकों की मौज

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) के लिए बीता सप्ताह बेहद खराब साबित हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) बीते हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 2,185.77 अंक या 2.54% की गिरावट में रहा. इस बीच मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से सात के 3.63 लाख करोड़ रुपये महज पांच कारोबारी दिनों में स्वाहा हो गए. हालांकि, बिखरे शेयर मार्केट में भी ICICI Bank, SBI और हिंदुस्तान यूनिलिवर ने अपने निवेशकों को तगड़ी कमाई कराई.

मुकेश अंबानी की कंपनी को बड़ा झटका

पिछले सप्ताह शेयर मार्केट में गिरावट के बीच देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (India's Richest Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा झटका लगा. Reliance Market Cap 1.58 लाख करोड़ रुपये की गिरावट के साथ कम होकर 19.96 लाख करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा HDFC Bank Market Cap से महज पांच दिन में ही 96,153.61 करोड़ रुपये साफ हो गए और ये गिरावट के साथ 14.44 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. अन्य कंपनियों को हुए नुकसान पर नजर डालें...

कंपनियां नुकसान मार्केट कैप Bharti Airtel 45,274.72Cr 11,55,987.81Cr Bajaj Finance 18,729.68Cr 5,97,700.75Cr L&T 18,728.53Cr 5,53,912.03Cr TCS 15,232.14Cr 11,60,682.48Cr Infosys 10,760.59Cr 6,70,875Cr

बिखरे बाजार में ताबड़तोड़ कमाई

जहां शेयर मार्केट में गिरावट के बीच इन सात कंपनियों ने निवेशकों की गाढ़ी कमाई डुबोई, तो वहीं तीन कंपनियों ने जोरदार कमाई कराई. इनमें टॉप पर प्राइवेट सेक्टर का बैंक ICICI Bank रहा, जिसका मार्केट कैप बिखरे हुए बाजार में भी बढ़कर 10,03,674.95 करोड़ रुपये हो गया और इस हिसाब से निवेशकों ने सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में 34,901.81 करोड़ रुपये छाप डाले.

इसके अलावा एफएमसीजी कंपनी एचयूएल की मार्केट वैल्यू में 6,097.19 करोड़ रुपये की तेजी आई और ये उछलकर 5,57,734.23 करोड़ रुपये हो गई. इसके साथ ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के निवेशक भी फायदे में रहे. SBI Market Cap 599.99 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 9,23,061.76 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

गिरावट के बाद भी नंबर-1 रिलायंस

मार्केट कैप में जोरदार गिरावट के बावजूद Market Value के लिहाज से देश सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी की रिलायंस का दबदबा कायम रहा और ये नंबर एक पायदान पर काबिज रही. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और एलएंडटी का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

