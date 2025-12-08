scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

संकट में IndiGo... मौका देख स्पाइसजेट ने कर दिया बड़ा खेल, शेयर बना रॉकेट

IndiGo Crisis से जहां इस एयरलाइन कंपनी के ग्राहक परेशान हैं, तो इसके शेयरों में पैसे लगाने वाले भी सहमे हुए हैं. वहीं दूसरी ओर इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच यात्रियों की मदद के लिए SpiceJet Airlines ने बड़ा ऐलान किया है, जिसका असर उसके शेयर पर दिखा है.

Advertisement
X
इंडिगो शेयर धड़ाम, लेकिन स्पाइसजेट स्टॉक ने लगाई छलांग (Photo: Reuters)
इंडिगो शेयर धड़ाम, लेकिन स्पाइसजेट स्टॉक ने लगाई छलांग (Photo: Reuters)

इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) में जहां संकट गहराता जा रहा है. फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला भी जारी है. बीते सात दिनों में हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो अब तक एयरलाइंस की ओर से 610 करोड़ रुपये से ज्यादा के टिकट रिफंड भी जारी किए गए हैं. इन संकट का असर इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर (Interglobe Share) पर भी देखे को मिला, जो कारोबार के दौरान 9% तक क्रैश हो गया.

वहीं दूसरी तरफ IndiGo Crisis का फायदा दूसरी एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को मिलता नजर आया, एविएशन सेक्टर में मचे ताजा हड़कंप के बीच कंपनी ने अपनी फ्लाइट्स बढ़ाने का ऐलान किया, तो इसका SpiceJet Share अचानक रॉकेट बन गया और कारोबार के दौरान 14% तक उछल गया. 

9% तक फिसला इंडिगो का शेयर
सबसे पहले बात करते हैं सोमवार को इंडिगो में संकट के लेटेस्ट अपडेट और शेयर पर पड़े इसके असर के बारे में, तो तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक एयरलाइन का संचालन ठीक नहीं हो सका है. रिपोर्ट्स की मानें, तो लगातार सातवें दिन करीब 450 IndiGo Flights रद्द हुईं और यात्रियों मं हड़कंप मचा रहा. शेयर की बात करें, तो IndiGo Share Crash हो गया और कारोबार के दौरान 4842 रुपये तक टूट गया. इस गिरावट के चलते इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट कैप भी घटकर 1.89 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. 

सम्बंधित ख़बरें

PIL में कहा ऑपरेशन फेलियर रोकने के लिए जरूरी नियम लागू किए जाएं (Photo: PTI)
इंडिगो के टॉप अधिकारियों को DGCA का समन, 6 दिनों में 3900 उड़ानें रद्द होने पर मांगा जाएगा जवाब 
इंडिगो फ्लाइट में कबूतर घुस गया. (Photos: Karn Parekh/Instagram)
Indigo के प्लेन के भीतर उड़ने लगा कबूतर, वीडियो वायरल 
PIL में कहा ऑपरेशन फेलियर रोकने के लिए जरूरी नियम लागू किए जाएं (Photo: PTI)
IndiGo के खिलाफ PIL, कैंसिलेशन और ओवरबुकिंग पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई 
indigo crisis
इंडिगो संकट से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को भारी झटका...बाजारों से रौनक गायब, पीक सीजन में गिरा व्यवसाय 
Indigo flight cancellation and refund issue raised in Lok Sabha
लोकसभा में उठा इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन और रीफंड का मुद्दा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब 
Advertisement

IndiGo धड़ाम, स्पाइजेट बना रॉकेट
एक ओर जहां इंडिगो का शेयर धड़ाम हो गया, तो दूसरी ओर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट का शेयर (SpiceJet Share) रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ नजर आया. सोमवार को दिन के कारोबार के दौरान ये स्टॉक 14.11 फीसदी तक उछला और 35.50 रुपये पर जा पहुंचा था. हालांकि, मार्केट क्लोज होते-होते इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, फिर भी बिखरे हुए बाजार में भी ये 4.47% की तेजी लेकर 32.50 रुपये पर क्लोज हुआ. शेयर में तेजी के बीच कंपनी का मार्केट कैपिटल भी बढ़कर 4590 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. 

क्यों अचानक भागा स्पाइसजेट? 
अब सवाल ये कि क्या इंडिगो एयरलाइन संकट का फायदा स्पाइसजेट को मिला, तो बता दें कि SpiceJet Share में ये तूफानी तेजी कंपनी के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह (SpiceJet Chairman) के एक बयान के बाद देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि स्पाइसजेट एयरलाइन देश भर में इंडिगो उड़ानों में व्यापक देरी और कैंसिलेशन के बीच यात्रियों की मदद के लिए अगले कुछ दिनों में 100 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी. IndiGo Crisis को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement