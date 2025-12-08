संकट में IndiGo... मौका देख स्पाइसजेट ने कर दिया बड़ा खेल, शेयर बना रॉकेट

इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) में जहां संकट गहराता जा रहा है. फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला भी जारी है. बीते सात दिनों में हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो अब तक एयरलाइंस की ओर से 610 करोड़ रुपये से ज्यादा के टिकट रिफंड भी जारी किए गए हैं. इन संकट का असर इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर (Interglobe Share) पर भी देखे को मिला, जो कारोबार के दौरान 9% तक क्रैश हो गया.

वहीं दूसरी तरफ IndiGo Crisis का फायदा दूसरी एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को मिलता नजर आया, एविएशन सेक्टर में मचे ताजा हड़कंप के बीच कंपनी ने अपनी फ्लाइट्स बढ़ाने का ऐलान किया, तो इसका SpiceJet Share अचानक रॉकेट बन गया और कारोबार के दौरान 14% तक उछल गया.

9% तक फिसला इंडिगो का शेयर

सबसे पहले बात करते हैं सोमवार को इंडिगो में संकट के लेटेस्ट अपडेट और शेयर पर पड़े इसके असर के बारे में, तो तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक एयरलाइन का संचालन ठीक नहीं हो सका है. रिपोर्ट्स की मानें, तो लगातार सातवें दिन करीब 450 IndiGo Flights रद्द हुईं और यात्रियों मं हड़कंप मचा रहा. शेयर की बात करें, तो IndiGo Share Crash हो गया और कारोबार के दौरान 4842 रुपये तक टूट गया. इस गिरावट के चलते इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट कैप भी घटकर 1.89 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

IndiGo धड़ाम, स्पाइजेट बना रॉकेट

एक ओर जहां इंडिगो का शेयर धड़ाम हो गया, तो दूसरी ओर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट का शेयर (SpiceJet Share) रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ नजर आया. सोमवार को दिन के कारोबार के दौरान ये स्टॉक 14.11 फीसदी तक उछला और 35.50 रुपये पर जा पहुंचा था. हालांकि, मार्केट क्लोज होते-होते इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, फिर भी बिखरे हुए बाजार में भी ये 4.47% की तेजी लेकर 32.50 रुपये पर क्लोज हुआ. शेयर में तेजी के बीच कंपनी का मार्केट कैपिटल भी बढ़कर 4590 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

क्यों अचानक भागा स्पाइसजेट?

अब सवाल ये कि क्या इंडिगो एयरलाइन संकट का फायदा स्पाइसजेट को मिला, तो बता दें कि SpiceJet Share में ये तूफानी तेजी कंपनी के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह (SpiceJet Chairman) के एक बयान के बाद देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि स्पाइसजेट एयरलाइन देश भर में इंडिगो उड़ानों में व्यापक देरी और कैंसिलेशन के बीच यात्रियों की मदद के लिए अगले कुछ दिनों में 100 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी. IndiGo Crisis को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई है.

