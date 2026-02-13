धड़ाम से गिरे दाम! 22K गोल्ड 8 हजार से ज्यादा सस्ता, चांदी के भी रेट डाउन... चेक करें लेटेस्ट भाव

13 फरवरी 2026 को सोना और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम ₹1,42,575 प्रति 10 ग्राम था, जो शुक्रवार को घटकर ₹1,33,920 प्रति 10 ग्राम आ गया है. वहीं, चांदी (999, प्रति किलो) के रेट में भी शुक्रवार को 17 हजार रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है.

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार

सुबह का रेट जानें कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 155650 152751 ₹2899 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 155027 152139 ₹2888 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 142575 133920 ₹8655 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 116738 114563 ₹2175 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 91055 89359 ₹1696 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 259133 241945 ₹17188 सस्ता

IBJA रेट (गुरुवार, 12 फरवरी 2026)

गुरुवार को सोने का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹156147 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹155650 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹260614 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹259133 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

