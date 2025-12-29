दिल्ली से पढ़ाई... US में डंका, जानें कौन हैं Jayshree Ullal, जो नडेला-पिचाई से भी ज्यादा अमीर CEO

भारतीयों का दुनिया में डंका है और खासतौर पर अमेरिका में सबसे दिग्गज कंपनियों की कमान भारतीय मूल के CEO संभाल रहे हैं. फिर बात चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की हो या फिर गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सुंदर पिचाई की. लेकिन भारत से नाता रखने वाली एक महिला सीईओ इस समय खासी चर्चा में हैं और हों भी क्यों न आखिर संपत्ति के मामले में वो Sundar Pichai-Satya Nadela से भी आगे जो निकल गई हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, जयश्री उल्लाल इनसे आगे निकलकर दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की सीईओ (World's Wealthiest Indian Origin CEO) बन गई हैं.

हुरुन की लिस्ट में नंबर-1 पर कब्जा

भारतीय मूल के सीईओ Jayshree Ullal अब सत्या नडेला और सुंदर पिचाई से भी ज्यादा अमीर हैं. हुरुन इंडिया की नई लिस्ट (Hurun India Rich List 2025) के मुताबिक, अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और सीईओ जयश्री उल्लाल ने वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल के सीईओ की रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया है. आमतौर पर जब लोग खासतौर पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर में Richest Indian CEO के बारे में बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले सत्या नडेला और सुंदर पिचाई का ही नाम आता है, लेकिन अब यह तस्वीर बदल गई है.

हुरुन की इस लिस्ट को देखें, तो अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल टॉप रैंकिंग के साथ पर्सनल नेटवर्थ के मामले में गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को पीछे छोड़ आगे निकल गई हैं. Jayshree Ullal Networth अब टेक सेक्टर में भारतीय मूल के दूसरे सीईओ में सबसे ज्यादा है.

जयश्री उल्लाल कौन हैं?

जयश्री उल्लाल भारतीय मूल की सीईओ हैं, जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और फिलहाल कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में रहती हैं. वे एक सफल बिजनेस लीडर हैं, 63 साल की जयश्री उल्लाल बीते 17 सालों से अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) की कमान संभाल रही हैं, जो क्लाउड नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम करती है और बड़े डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ही सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है. इसी साल 2025 में उल्लाल को कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स लिस्ट में टॉप-5 पहली पीढ़ी की महिला वेल्थ क्रिएटर्स में दूसरा स्थान मिला था.

दिल्ली से अमेरिका का सफर

भले ही Jayshree Ullal का जन्म ब्रिटेन में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश भारत में हुई थी. शुरुआती पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से प्राप्त की थी. इसके बाद वह अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सैंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है. 2025 में ही उन्हें इंजीनियरिंग में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया.

जयश्री को मिल चुके कई पुरस्कार

जयश्री उल्लाल ने सितंबर 2008 में अरिस्टा नेटवर्क्स में कार्यभार संभाला और तब से वे इसकी सीईओ बनी हुई हैं. उनके नेतृत्व में कंपनी ने तेज ग्रोथ की है. अरिस्टा से पहले उल्लाल ने कई प्रमुख टेक कंपनियों में सीनियर पोस्ट पर काम किया. उन्होंने सिस्को सिस्टम्स में स्विचिंग बिजनेस को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा करियर की शुरुआत में Jayshree Ullal एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में भी काम कर चुकी हैं.

कम्प्यूटर नेटवर्किंग के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाली जयश्री उल्लाल को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है. इनमें 2015 में ईएंडवाई का Entrepreneur of the Year, इसके बाद 2018 में Barron का World’s Best CEOs अवार्ड और 2019 में Fortune का Top 20 Business persons अवार्ड शामिल हैं.

कितनी है जयश्री उल्लाल की नेटवर्थ?

फोर्ब्स के 27 दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, जयश्री उल्लाल की कुल संपत्ति (Jayshree Ullal Networth) 5.7 अरब डॉलर है. हाल ही में उनकी संपत्ति में 34 मिलियन डॉलर की जोरदार वृद्धि देखने को मिली है, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 713वें स्थान पर पहुंच गई हैं.

Forbe's Billionaires Index के मुताबिक, 27 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की कुल संपत्ति (Satya Nadela Networth) 1.1 अरब डॉलर थी, जिसमें लगभग 250,000 डॉलर की गिरावट आई थी. वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की नेटवर्थ (Google CEO Sundar Pichai Networth) 1.5 अरब डॉलर थी. जयश्री उल्लाल की नेटवर्थ में इस इजाफे के पीछे अरिस्टा नेटवर्थ में उनकी हिस्सेदारी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इस कंपनी के शेयरों में उनकी लगभग 3% हिस्सेदारी है.

