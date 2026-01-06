scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

RIL Stock Crash Impact: रिलायंस क्रैश... ट्रेंट शेयर का बुरा हाल, आज खुलते ही धड़ाम हुआ बाजार

Stock Market में मंगलवार को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी Reliance का शेयर बुरी तरह फिसला है. इसके साथ ही Trent Stock भी खुलते ही क्रैश हो गया.

Advertisement
X
मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट (Photo: ITG)
मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट (Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भी सुस्ती देखने को मिल रही है. मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स तेज गिरावट के साथ ओपन हुए. अपनी ओपनिंग के साथ ही कुछ मिनटों में BSE Sensex 432 अंक तक फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NSE Nifty भी अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर 26,200 के नीचे आ गया. इस बीच Reliance, HDFC Bank, Trent समेत कई बड़ी कंपनियों के शेयर खुलते ही धड़ाम हो गए.

सेंसेक्स-निफ्टी की खराब शुरुआत
पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बाद भी भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत भी खराब रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह 9.15 बजे पर 108 अंक फिसलकर अपने पिछले बंद 85,439 की तुलना में 85,331 पर ओपन हुआ. इसके बाद कुछ ही मिनटों में ये फिसलकर 85,007 के लेवल पर आ गया. 

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई निफ्टी की भी चाल नजर आई. ये इंडेक्स मंगलवार को अपने पिछले बंद 26,250 की तुलना में गिरावट के साथ 26,189 पर खुला और फिर देखते ही देखते महज कुछ मिनटों में 26,144 पर आ गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Reliance Chairman Mukesh Ambani
जामनगर पहुंचे रूसी तेल के जहाज? आ गया Reliance का बयान... कहा- ये साफ झूठ
Anant Ambani
पदयात्रा, वनतारा से रिलायंस में बड़ी जिम्मेदारी तक... अनंत अंबानी के लिए आस्था और नेतृत्व वाला साल रहा 2025
Nuvama highlighted three key drivers for RIL, as it maintained a 'Buy' rating on the stock with a target price of Rs 1,769.
5 दिन... ₹45000Cr की कमाई, रिलायंस ने करा दी निवेशकों की मौज
Govt Demands From Reliance-BP
सरकार ने रिलायंस-BP से मांगे $30 अरब? जानिए क्या है पूरा माजरा
With the Indian economy financialising rapidly, Tapse said owning the
SBI ने डुबोया पैसा... HDFC Bank ने कराई मौज, 4 दिन में ₹10000Cr की कमाई

ऐसी रही बाजार की शुरुआत
मंगलवार को शेयर मार्केट (Share Market) में कारोबार की शुरुआत पर गौर करें, तो 1244 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले तेज शुरुआत की और बढ़त के साथ खुले. वहीं 945 कंपनियों के शेयर ऐसे थे, जो पिछले बंद की तुलना में गिरावट के साथ ओपन हुए. इसके अलावा 189 कंपनियों के शेयरों की फ्लैट ओपनिंग हुई, मतलब इनकी स्थिति में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. 

Advertisement

शुरुआती कारोबार में जहां Kotak Mahindra Bank, Tech Mahindra, Apollo Hospitals, Axis Bank के शेयर सबसे तेज भागने वाले स्टॉक रहे, तो वहीं Trent का शेयर बड़ा लूजर बनकर सामने आया. 

सबसे ज्यादा टूटे ये 10 शेयर
अब बात करें, कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा टूटने वाले 10 शेयरों के बारे में, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Trent Share (8%), Reliance Share (4.31%), HDFC Bank Share (1.50%) और Eternal Share (1.20%) की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए.

इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में SJVN Share (3.50%), Hindustan Petroleum Share (3.10%), Ajanta Pharma Share (3%) और Ola Electric Share (2.40%) फिसलकर कारोबार कर रहे थे. स्मॉलकैट कैटेगरी में सबसे ज्यादा फिसलने वाले शेयर SystmTCX (9.95%) और Kamdhenu Share (6%) की गिरावट के साथ रहे.

बाजार पस्त, ये शेयर मस्त 
शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद तेजी के साथ कारोबार करने वाले शेयरों की बात करें, तो ICICI Bank (2.72%), Bajaj Finserv Share (1.80%), Asian Paints Share (1.10%) की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे. इसके अलावा National Aluminum Share (4.70%), IPCA Lab Share (2%) की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement