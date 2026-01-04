scorecardresearch
 
5 दिन... ₹45000Cr की कमाई, Mukesh Ambani की रिलायंस ने कराई निवेशकों की मौज

Reliance Investors Earning: बीता सप्ताह शेयर बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ, तो रिलायंस के निवेशकों के लिए ताबड़तोड़ कमाई कराने वाला रहा. सिर्फ 5 दिनों में RIL के निवेशकों ने 45000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली.

मुकेश अंबानी की रिलायंस ने कराई निवेशकों को तगड़ी कमाई (File Photo: ITG)
बीता हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market) के लिए शानदार साबित हुआ, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त में रहे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले Sensex में शामिल देश की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से सात के मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Cap) में जोरदार उछाल आया है. सबसे ज्यादा फायदे में देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है और महज पांच कारोबारी दिनों में Reliance Investors ने ताबड़तोड़ 45000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली. 

Reliance ने कराई तगड़ी कमाई
पिछले सप्ताह सेंसेक्स की टॉप-10 में से सात कंपनियों के मार्केट कैप में कंबाइंड रूप से 1.23 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है. वहीं कारोबार के दौरान हफ्तेभर में BSE Sensex 720 अंकों की बढ़त में रहा. इस बीच सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप (Reliance Market Cap) बढ़कर 21,54,978.60 करोड़ रुपये हो गया और इस हिसाब से RIL Investors ने सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में 45,266.12 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली. 

RIL के बाद SBI-HDFC Bank का जलवा
अपने निवेशकों को तगड़ी कमाई कराने के मामले में रिलायंस के बाद सबसे आगे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई रहा. SBI Market Cap में 30,414.89 करोड़ रुपये का उछाल आया और ये बढ़कर 9.22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया. इसके अलावा L&T ने 16,204.34 करोड़ कमाए और इसका एमकैप 5.72 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया. 

इसके अलावा HUL Market Cap 14,626.21 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5.51 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा, जबकि HDFC Bank Market Cap 13,538.43 करोड़ रुपये की वृद्धि लेकर 15.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया. ICICI Bank MCap 3,103.99 करोड़ उछलकर 9.68 लाख करोड़, जबकि Bharti Airtel MCap 570.21 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी लेकर 12.01 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया. 

इन कंपनियों ने दिया झटका
जहां सेंसेक्स की सात कंपनियों ने निवेशकों को कमाई कराई, तो वहीं Top-10 में शामिल तीन कंपनियां ऐसी रहीं, जिनके शेयरों में पैसे लगाने वाले निवेशकों को झटका लगा है. टाटा ग्रुप की कंपनी TCS इस मामले में आगे रही और इसका मार्केट कैप गिरकर 11.76 लाख करोड़ के करीब आ गया. इसके निवेशकों के पांच दिन में 10,745.72 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. दूसरी आईटी दिग्गज कंपनी Infosys की मार्केट वैल्यू में 6,183.25 करोड़ रुपये की गिरावट आई और ये कम होकर 6.82 लाख करोड़ रुपये पर आ गई. वहीं Bajaj Finance Cap 5,693.58 करोड़ रुपये गिरकर 6.16 लाख करोड़ रुपये रह गया. 

मुकेश अंबानी की कंपनी नंबर-1
बीते सप्ताह मार्केट में तेजी के चलते भागे Reliance Share की दम पर मुकेश अंबानी की कंपनी मार्केट वैल्यू के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में नंबर-1 पायदान पर काबिज रही. इसके बाद HDFC Bank, Bharti Airtel, TCS, ICICI Bank, SBI, Infosys, Bajaj Finance, L&T और HUL का स्थान रहा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

