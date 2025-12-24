scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Top Stock: सालभर में 50% टूटा... अब अचानक ये शेयर बना रॉकेट, दो दिन से मचा रहा गदर

Indian Railway से जुड़ी कंपनी Jupiter Wagons का शेयर धमाल मचा रहा है. सालभर में करीब 50% टूटने के बाद अब इसने रफ्तार पकड़ ली है और इस शेयर में निवेश करने वालों के चेहरे खिल गए हैं.

Advertisement
X
रेलवे के शेयर में दो दिन से तूफानी तेजी (File Photo: ITG)
रेलवे के शेयर में दो दिन से तूफानी तेजी (File Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी में सुस्ती देखने को मिली, लेकिन इस बीच रेलवे की एक कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह भागा. हम बात कर रहे हैं Jupiter Wagons Share की जिसने अपनी सालभर की सुस्ती को तोड़ते हुए ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दो दिन में निवेशकों को मालामाल कर दिया है. जी हां, बीते करीब एक साल में ये रेलवे स्टॉक क्रैश (Railway Stock Crash) नजर आया और 50% तक टूटा था, लेकिन सोमवार और मंगलवार के कारोबार में ही ये 38% के आस-पास उछल गया. 

सालभर से सुस्त पड़ा था ये शेयर 
जुपिटर वैगन का शेयर बीते करीब 1 साल से सोता हुआ नजर आ रहा था और लगभग हर रोज कारोबार के दौरान गिर रहा था. इस दौरान शेयर की चाल पर नजर डालें, तो 1 जनवरी को Jupiter Wagons Share Price 507 रुपये था, जो कि 49 फीसदी से ज्यादा गिरकर बीते शुक्रवार तक 253 रुपये के करीब आ गया था. लेकिन अब ये नींद से जाग चुका है और अपना दम दिखाते हुए निवेशकों पर पैसों की बारिश कर रहा है.  

दो दिन से मचा रहा गदर
Jupiter Wagons Share ने इस सप्ताह जोरदार शुरुआत की. सोमवार को ये रेलवे स्टॉक 20% तक उछल गया. बीते शुक्रवार को शेयर 260 रुपये पर क्लोज हुआ था, लेकिन सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ये बाजार बंद होते-होते 20% तक उछल गया. इसकी रफ्तार यहीं नहीं थमी, बल्कि मंगलवार को जब शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, तो भी ये Railway Share तूफानी तेजी लेकर करीब 14 फीसदी तक उछल गया. हालांकि, मार्केट की क्लोजिंग पर ये करीब 8% की बढ़त लेकर 335 रुपये पर बंद हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Indian Railways
एक्सप्रेस ट्रेनों की चाल हुई धीमी!
Railway Sector Stocks Hike
अचानक सभी रेलवे स्टॉक्स में बुलेट की रफ्तार, बजट से पहले निवेशकों में हलचल!
Railway Trains Running late due to Fog
वंदे भारत-राजधानी एक्सप्रेस की चाल हुई धीमी, दर्जनों ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट
Vizag city(India Today Archive by K Bhaskar Rao)
IRCTC Tour: नए साल में बनाएं विजाग घूमने का प्लान, रहने-खाने की नहीं टेंशन
Fog Alert: कोहरे से थमी रेलवे, कई ट्रेनें लेट, जानें...
Advertisement

क्यों रॉकेट की तरह भागने लगा शेयर?
जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) भारत में रेलवे वैगन, यात्री कोच और कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग करने वाली रेलवे से जुड़ी कंपनी है. इसकी ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है, हालिया मिले ऑर्डर का असर कंपनी के शेयर पर भी साफ देखने को मिल रहा है. इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपी के प्रमोटर टाट्रावागोन्का ने इसमें 135 करोड़ रुपये की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके बाद शेयर रॉकेट बना हुआ है. 

5 साल में छह गुना कर चुका है पैसा
भले ही सालभर में जुपिटर वैगन्स शेयर ने निवेशकों को निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बीते पांच साल की परफॉर्मेंस को देखें, तो ये मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) बना है और इसने पैसे लगाने वालों की दौलत में तगड़ा इजाफा किया है. इस अवधि में शेयर का भाव 53 रुपये से 335 रुपये पर पहुंचा है. इस हिसाब से देखें, तो निवेशकों की रकम छह गुना तक बढ़ गई है. कंपनी का मार्केट 11050 करोड़ रुपये है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement