जनधन योजना के 6 साल पूरे, अबतक खुले 40 करोड़ से अधिक खाते, मोदी बोले- गेमचेंजर

मोदी सरकार की बहुचर्चित प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुक्रवार को 6 साल पूरे हो गए हैं. सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था, जिसका मकसद लोगों के बैंक खाते खुलवाना था. आज जब इसके 6 साल पूरे हुए तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी और इस योजना से जुड़े कुछ तथ्य सभी के सामने रखे.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था. ये एक गेमचेंजर साबित हुआ, जिसने गरीबी में फंसे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया.’पीएम मोदी ने आगे लिखा, ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण करोड़ों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है. इसमें अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों के हैं और महिलाएं हैं. जिन्होंने इस योजना के लिए काम किया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं’.



Today, six years ago, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched with an ambitious aim of banking the unbanked. This initiative has been a game-changer, serving as the foundation for many poverty alleviation initiatives, benefitting crores of people. #6YearsOfJanDhanYojana pic.twitter.com/MPueAJGlKw

— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2020

पीएम मोदी के द्वारा इस योजना से जुड़े कुछ तथ्य भी साझा किए गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि ये योजना कितनी व्यापक रही.



• अगस्त 2020 तक इस योजना के तहत 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं.

• कुल बैंक खातों में 55 फीसदी खाते महिलाओं के नाम हैं, जबकि बाकी 44 फीसदी अन्यों के नाम.

• जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों में से 64 फीसदी ग्रामीण इलाकों में हैं, जबकि सिर्फ 36 फीसदी शहरी इलाकों में हैं.

• इस योजना के तहत जीरो बैलेंस के जरिए खाता खोला जा सकता है. इसके अलावा इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा (निशुल्क) और डेबिट कार्ड मिलने की सुविधा है.

बता दें कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ये कोई पहली बड़ी योजना थी, जिसके बाद बैंकों के बाहर खाता खुलवाने के लिए लंबी लाइनें दिखी थीं.

