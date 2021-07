Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी, जानें आज का रेट

Petrol and Diesel Price Today 10 July 2021 Latest Updates: देश भर में ईंधन (Fuel Price) की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों (Government Oil Companies) ने आज (शनिवार) फिर पेट्रोल-डीजल के रेट (Petrol-Diesel Price) बढ़ाए हैं. पेट्रोल (Petrol) के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई जबकि डीजल (Diesel) 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 100.91 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. वहीं, डीजल 89.88 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.

जानें प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत रुपये प्रति लीटर में इस प्रकार है...

The price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 100.91 per litre & Rs 89.88 per litre respectively today



Petrol & diesel prices per litre - Rs 106.93 & Rs 97.46 in #Mumbai; Rs 109.24 & Rs 98.67 in #Bhopal; Rs 101.01 & Rs 92.97 in #Kolkata respectively pic.twitter.com/hhBZijIHvG