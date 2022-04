Petrol-Diesel Price Today: तेल के दामों में आज फिर उछाल, दिल्ली में पेट्रोल तो मुंबई में डीजल ₹103 पार, जानें लेटेस्ट रेट

IOCL, Petrol-Diesel Price Today 4 April 2022: देश में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी सिलेंडर, दूध और सब्जी समेत रोजमर्रा के सामान की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव (Crude Oil Price) भले ही 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया है लेकिन, भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel Price) में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है.

पेट्रोल और डीजल के रेट्स में आज (सोमवार), फिर इजाफा किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी 4 अप्रैल को पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों में 40-40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल 103.81 रुपये और डीजल 95.07 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.

22 मार्च से बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम

पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला 22 मार्च को शुरू हुआ था. इस दौरान 24 मार्च और 01 अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल-डीजल की कीमत में उछाल आया है. 14 दिन में पेट्रोल की कीमत में 12 किस्तों में क्रमशः 80, 80, 80, 80, 50, 30, 80, 80, 80, 80, 80 और 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इस तरह पेट्रोल 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है.

मुंबई में 118 रुपये के पार पेट्रोल का रेट

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 04 अप्रैल 2022 को पेट्रोल का रेट 118.83 रुपये प्रति लीटर जा पहुंचा है. जबकि डीजल की कीमत 103.07 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं. देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल-डीजल सबसे अधिक महंगा है. दिल्ली के अलावा सभी प्रमुख महानगरों में डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है.

