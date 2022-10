Fuel Price Today: दिल्ली-एनसीआर में CNG-PNG हुई महंगी, तेल पर पेट्रोलियम मंत्री ने कही ये बात

CNG-PNG Price Hike: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) फिर महंगी हो गई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए हैं, जबकि PNG के दाम में भी 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. नए रेट आज (शनिवार), 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी महंगी हुई है.

नई कीमत लागू होने के बाद दिल्ली में सीएनसी की कीमत 78.61 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो पहले 75.61 रुपये थी. वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में नई दरें लागू होने के साथ ही सीएनजी 81.17 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो 78.17 रुपये थी. जबकि दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक देश भर के सभी शहरों में वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल की कीमतें (Petrol-Diesel Prices) लगातार स्थिर हैं.

Indraprastha Gas Limited (IGL) has hiked the price of Compressed Natural Gas (CNG) in Delhi by Rs 3 per kg to Rs 78.61 per Kg. For Noida, Greater Noida & Ghaziabad, the CNG price has been hiked to Rs 81.17 per Kg, while in Gurugram, it will cost Rs 86.94 per Kg. https://t.co/ixfRby4cOc pic.twitter.com/8Tlz6xSf9A

मुंबई में हाल ही में बढ़े थे दाम

इससे पहले बीते सप्ताह ही मुंबई में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG महंगी हुई थी. मुंबई में सिटी गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लि. (MGL) ने सीएनजी के दाम (CNG Price) 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए थे. जबकि पाइप के जरिये आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी (PNG Price) की कीमतों (PNG Price) में चार रुपये प्रति यूनिट का इजाफा हुआ था. मुंबई में CNG का रिटेल प्राइस 86 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि पीएनजी का दाम 52.50 रुपये प्रति किलो है.



पेट्रोल-डीजल के भाव आज भी स्थिर

भारतीय ऑयल कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, आज (शनिवार), 8 अक्टूबर को भी पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और एक लीटर डीजल का भाव 89.62 रुपये पर ही टिका है. वहीं, मुंबई में एक लीटर पेट्रोल का दाम 106.31 रुपये और डीजल का दाम 94.27 रुपये प्रति लीटर है. जबकि चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये और डीजल की कीमत 94.24 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. वहीं, कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 और डीजल का भाव 92.76 रुपये प्रति लीटर है.



तेल पर पेट्रोलियम मंत्री ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि अपनी जनता को ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है. उसे जहां से तेल मिलेगा वह खरीदना जारी रखेगी. पुरी ने ये भी कहा कि किसी भी देश ने भारत को रूस से तेल खरीदने से मना नहीं किया है.

In terms of petrol & diesel, if the increases in North America are 43-46%, in India we allow prices to go up by only 2% or so. In terms of gas, global benchmarks went up by 260-280% & our own ability to contain gas price increases was something around 70%: Union Minister HS Puri pic.twitter.com/QvG6EvyUKv