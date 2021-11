Petrol-Diesel Price Today: राजस्थान की तुलना में यहां 33 रुपये सस्ता बिक रहा पेट्रोल, जानें आज का रेट

@IOCL, Petrol-Diesel Price in India Latest Updates: केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद कुछ राज्य सरकारों द्वारा वैट (VAT) में कटौती होने से पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों में गिरावट आई है. हालांकि, राजस्थान और बंगाल समेत कई राज्यों में सरकार ने अभी तक वैट नहीं घटाया है, जिसके चलते लोग महंगे पेट्रोल-डीजल की मार झेल रहे हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर तेल कंपनियों ने दिवाली के बाद से अभी तक वाहन ईंधन (Fuel) पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं. घरेलू बाजार में आज (सोमवार) यानी 15 नवंबर को भी पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने से रेट स्थिर हैं. हालांकि, राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल-डीजल देश में सबसे महंगा और पाेर्ट ब्लेयर में सबसे सस्ता बिक रहा है.

राजस्थान के श्री गंगानगर के मुकाबले पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल (Petrol) करीब 33 रुपये सस्ता है. पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल की कीमत 82.96 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल का भाव 77.13 रुपये लीटर है. देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होने के बाद राजस्थान देश का सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल बेचने वाला राज्य बना हुआ है. राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 116.34 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, 15 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103.97 रुपये जबकि डीजल का भाव 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिका है.

प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल का भाव...

आपको बता दें कि लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार (03 नवंबर) को पेट्रोल पर एक्साइज में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. मोदी सरकार की तरफ से वाहन ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद स्थानीय स्तर पर राज्यों में वैट दर कम होने से पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ है.

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का लेटेस्ट रेट

हरियाणा में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप!

हरियाणा में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाए जाने को लेकर पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन ने 15 नवंबर को हड़ताल का ऐलान (Haryana Petrol-Diesel Association Strike) किया है. राज्य में 15 नवंबर सुबह 6 बजे से 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे.

इन राज्यों ने कम नहीं किया VAT

पंजाब के अलावा गैर बीजेपी शासित राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं कर रहे हैं. जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों ने VAT में अभी कटौती नहीं की है.

We demand Central Govt to further cut petrol and diesel prices. If the Centre govt reduces fuel prices, then, it will be reduced in the States too. We know that after elections are over in 5 states in 2022, fuel prices will start rising again: Rajasthan CM Ashok Gehlot (14.11) pic.twitter.com/DGP8cmvzU3