सड़क बनाने में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, हर दिन 36.5 KM रोड का निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काफी जोर दे रहे हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने अगले कुछ वर्षों में -करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है.

गडकरी की मानें तो कोविड प्रतिबंध अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेज बढ़ोतरी देखी गई है. एक ट्वीट में उन्होंने कहा 2020-21 के दौरान राजमार्ग निर्माण की गति 36.5 किलोमीटर/प्रतिदिन रही है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अब तक की सबसे तेज गति है.

National Highways Construction has seen sharp rise during the covid restriction period.

In 2020-21 Highway construction has paced to 36.5 KM/day. This is the highest ever construction speed of National Highways. #PragatiKaHighway