Reliance Share Crash: RIL के शेयर में भूचाल... हिल गया बाजार, ICICI बैंक का भी बुरा हाल!

देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के नेतृत्व वाली मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेज के निवेशकों (Reliance Investors) को सप्ताह के पहले दिन तगड़ा झटका लगा है. शेयर मार्केट में गिरावट के बीच रिलायंस का शेयर देखते ही देखते क्रैश (RIL Stock Crash) हो गया. इसमें 4 फीसदी के आसपास की गिरावट आई और इसकी सीधा असर कंपनी के शेयरों में पैसे लगाने वालों पर देखने को मिला, जिनके करीब 68,000 करोड़ रुपये झटके में स्वाहा हो गए.

1406 रुपये पर आया रिलायंस का भाव

Reliance ने बीते सप्ताह के आखिरी कोराबरी दिन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपनी तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था. इसके बाद सोमवार को जब शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत हुई तो Reliance Stock अपने पिछले कारोबारी बंद 1461 रुपये के तुलना में टूटकर 1450.60 रुपये पर ओपन हुआ और फिर इसमें गिरावट का सिलसिला तेज होता चला गया. खबर लिखे जाने तक आरआईएल का शेयर करीब 4.20 फीसदी फिसलकर 1406.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

RIL शेयर क्रैश से निवेशकों को नुकसान

रिलायंस के शेयर में अचानक आई इस बड़ी गिरावट का सीधा असर इसमें पैसे लगाने वाले निवेशकों की दौलत पर पड़ा है. दरअसल, Reliance Share Crash से इसका मार्केट कैप भी टूटा है और ये 19,04,996 करोड़ रुपये पर आ गया है. इससे पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने पर रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन (Reliance Market Capital) 19,72,493.21 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. ऐसे में निवेशकों की दौलत झटके में करीब 68,000 करोड़ रुपये घट गई.

बीते साल दिया तगड़ा रिटर्न, अब टूटा

रिलायंस के बिजनेस में ऑयल टू केमिकल, डिजिटल और रिटेल डिवीजन प्रमुख भूमिका निभाते हैं. मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 1611.80 रुपये है, जबकि इसका लो-लेवल 1114.85 रुपये है. बीते साल के आखिरी महीने में रिलायंस शेयर जोरदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था. पिछले एक साल में इसके शेयर ने करीब 15% रिटर्न दिया है, जबकि तीन साल के दौरान ये लगभग 30% रहा है.

एक्सपर्ट्स दे रहे Buy Rating

RIL Share में गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्म के रिस्पांस की बात करें, तो PL Capital ने इस शेयर की Buy Rating को बरकरार रखते हुए 1,683 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स सही दिशा में चल रहे हैं और जियो आईपीओ (JIO IPO) की भी तैयारी जारी है. पीएल कैपेटिल के अलाना नुवामा (Nuvama) ने भी मुकेश अंबानी के शेयर को बाय रेटिंग देते हुए इसे 1,808 रुपये का टारगेट दिया है.

ये बैंकिंग शेयर भी धड़ाम

जहां एक ओर रिलायंस के शेयर में भगदड़ देखने को मिली है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल ICICI Bank का शेयर भी धराशायी नजर आया है. ICICI Bank Share अपने पिछले बंद 1413 रुपये की तुलना में सोमवार को 1399.90 रुपये पर खुला और फिर अचानक फिसलते हुए 1360 रुपये पर आ गया. इसका मार्केट कैप भी गिरकर 9.80 लाख करोड़ रुपये रह गया. इसके अलाना विप्रो, इटरनल, टाइटन, टीसीएस जैसे बड़े शेयर भी धड़ाम हो गए. बता दें कि शेयर बाजार में गिरावट के बीच बीएसई का सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा था और निफ्टी 150 अंक से अधिक की गिरावट लेकर ट्रेड कर रहा था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

