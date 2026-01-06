RIL Share Fall: एक खबर... और देश की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर में तगड़ी गिरावट, रूसी तेल से कनेक्शन!

शेयर बाजार (Stock Market) मंगलवार को बुरी तरह टूटा है और सेंसेक्स-निफ्टी में ये गिरावट कुछ बड़े शेयरों के धराशायी होने के चलते बढ़ी है. खासतौर पर देश की सबसे बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस के शेयर में आई गिरावट (Reliance Share Crash) का इसमें बड़ा रोल रहा. जी हां, देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर ओपनिंग के बाद बिखरता चला गया और अंत में 4.39 फीसदी टूटकर बंद हुआ. आइए जानते हैं RIL Stock Crash के पीछे की बड़ी वजह...

कल रिकॉर्ड हाई, आज धड़ाम

Mukesh Ambani की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीते कारोबारी दिन सोमवार को तूफानी तेजी के साथ भागता नजर आया था और इसने छलांग लगाते हुए रिकॉर्ड हाई लेवल छू लिया था. सोमवार को 1611.80 रुपये पर पहुंचने के बाद ये इस हाई लेवल से 6% के आसपास टूटकर 1496.30 रुपये के स्तर पर आ गया. शेयर बाजार में कारोबार खत्म होने पर Reliance Share 4.39% की गिरावट के साथ 1508.90 रुपये पर बंद हुआ. इस बड़ी गिरावट के चलते मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्केट कैपिटल (Reliance Market Cap) गिरकर 20.40 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

बीते साल RIL ने मचाया था धमाल

शेयर मार्केट के आंकड़ों को देखें, रिलायंस के शेयर में पैसे लगाने वालों के लिए बीता साल 2025 शानदार साबित हुआ था और Reliance Share की पिछले साल का प्रदर्शन साल 2020 के बाद से सर्वश्रेष्ठ था. पूरे साल 2025 में मुकेश अंबानी स्टॉक 29% चढ़ा था. इससे पिछले सालों का चार्ट देखें, तो आरआईएल शेयर 2021 में 19%, 2022 में 7.54%, 2023 में 1.57% की बढ़त में रहा था. हालांकि, साल 2024 में इस स्टॉक ने 6% का की गिरावट से कहीं अधिक है. शेयर ने 2020 में 32% का रिटर्न दिया था.

क्या ये है गिरावट की बड़ी वजह?

बात करें, रिलायंस के शेयर में अचानक आई इस बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों के बारे में, तो ये रूसी तेल (Russian Oil) को लेकर आई खबरों के बाद देखने को मिली है. दरअसल, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूसी तेल से लदे तीन जहाज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी जा रहे हैं.

इसमें कहा गया था कि रिलायंस ने एक बार फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है और इन जहाजों पर करीब 22 लाख बैरल यूराल्स तेल है. हालांकि, इसे लेकर रिलायंस की ओर से बयान जारी कर रिपोर्ट को सरासर झूठ बताया गया और इसे रिलायंस की छवि को खराब करने वाली गलत रिपोर्ट करार दिया. हालांकि, इसके बावजूद RIL Stock में तेज गिरावट देखने को मिली है.

गिरावट के बाद भी बड़ा टागरेट

Reliance Share में आई बड़ी गिरावट के बावजूद ब्रोकरेज इसे लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं. मोतीलाल ओसवाल ने रिलायंस शेयर के लिए 1765 रुपये का नया टारगेट प्राइस दिया है. इसके अलावा स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस की ओर से भी इस शेयर को बाय रेटिंग (Reliance Share Buy Rating) दी गई है. मुकेश अंबानी की कंपनी को UBS 1,820 रुपये का टारगेट भी दिया है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

