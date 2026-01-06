IPO Alert: 2026 का पहला आईपीओ... साइज- ₹1071 करोड़, GMP अभी से धुआंधार

बीते साल 2025 में एक के बाद एक कई छोटी-बड़ी कंपनियों ने अपने आईपीओ पेश किए. इनमें से कुछ ने निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराई, तो कुछ ने निराश किया. अब नए साल 2026 का पहला आईपीओ (First IPO Of 2026) दस्तक देने वाला है. तो अगर आप IPO Investment का प्लान बना रहे हैं, फिर निवेश के लिए पैसे तैयार रखें. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपना आईपीओ (Bharat Coking Coal IPO) इसी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ओपन करेगी.

9 जनवरी को खुलेगा पहला IPO

नए साल में नए निवेश का प्लान करने वालों, खासतौर पर आईपीओ में पैसे लगाने का प्लान बना रहे निवेशकों को लिए अच्छी खबर है. साल का पहला भारत कोकिंग कोल का आईपीओ खुलने वाला है. इसकी सारी डिटेल भी सामने आ गई है. BCCL IPO 9 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और निवेशक इसमें 13 जनवरी तक पैसे लगा सकेंगे. इसके बाद शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स BSE-NSE में इसके शेयरों की लिस्टिंग के लिए 16 जनवरी की संभावित तारीख तय की गई है.

1071 करोड़ साइज, प्राइस बैंड इतना

इस साल के पहले आईपीओ के साइज की बात करें, तो भारत कोकिंग कोल का इश्यू मार्केट से 1,071 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में आ रहा है. BCCL IPO एक बुक-बिल्ट इश्यू है और पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड 46.57 करोड़ तक इक्विटी शेयर बेचेगी. IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इश्यू के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं. प्राइस बैंड की अगर बात करें, तो कंपनी ने ये 21 रुपये से 23 रुपये निर्धारित किया है.

₹14000 से कम में बनें प्रॉफिट पार्टनर

सबसे पहले जान लें कि Bharat Coking Coal भारत के कोयला और इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. CRISIL के अनुसार, FY2025 में कंपनी ने देश के घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन का लगभग 58.5% हिस्सा हासिल किया, जिससे यह भारत में इस्पात निर्माण के इस प्रमुख कच्चे माल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया. इस बड़ी कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बनने का मौका इसके आईपीओ के जरिए मिल रहा है.

कंपनी की ओर से IPO Lot Size 600 शेयरों का तय किया है, इसका मतलब है कि किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अब अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें, तो इतने स्टॉक्स के लिए निवेशकों को महज 13800 रुपये का निवेश करना होगा. इसके बाद अगर आईपीओ निकलता है, तो फिर इसकी लिस्टिंग और उसके बाद होने वाली कमाई में निवेशकों की हिस्सेदारी पक्की हो जाएगी.

ग्रे-मार्केट में अभी से मचाने लगा धमाल

साल 2026 का ये पहला आईपीओ अपनी ओपनिंग से पहले ही निवेशकों को तगड़ी कमाई का संकेत दे रहा है. जी हां, ग्रे-मार्केट में ये अभी से गदर मचा रहा है. कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी BCCL के शेयर ग्रे-मार्केट में 16.5 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं, जो इसके प्राइस बैंड की तुलना में 70% के आसपास की बढ़त है. जीएमपी के मुताबिक, लिस्टिंग होती है तो फिर निवेशकों की रकम एक झटके में बढ़कर 23,700 रुपये हो जाएगी यानी एक लॉट पर सीधे 9,900 रुपये की कमाई होगी.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

