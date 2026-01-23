scorecardresearch
 
IndiGo Share Crash: कल 78% गिरा प्रॉफिट... आज ₹125 टूट गया ये स्‍टॉक, अब आगे क्‍या

इंडिगो कंपनी ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जिसमें कंपनी को 78 फीसदी का नुकसान हुआ है. इसका असर आज इसके शेयरों पर देखा जा रहा है.

इंडिगो के शेयरों में गिरावट. (Photo: File/ITG)
गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद एयरलाइंस कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान किया था, जिसमें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 78 फीसदी का नुकसान हुआ था. इस नुकसान का असर शुक्रवार को इसके शेयरों पर दिखाई दे रहा है. शुक्रवार को इस कंपनी के शेयर 125 रुपये टूट गए.

Indigo के शेयर शुक्रवार की सुबह 2.54 फीसदी या 125 रुपये गिरकर 4785 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे. तीन महीने में यह शेयर 20 फीसदी टूटा है और एक महीने के दौरान इसमें 8 फीसदी की गिरावट आई है. इंडिगो का मार्केट कैप शुक्रवार को घटकर 1,89,963 करोड़ रुपये पर आ गया. 

कंपनी को 78 फीसदी का नुकसान 
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (InterGlobe Aviation Ltd) को दिसंबर तिमाही में 78 फीसदी का नुकसान हुआ है. कंपनी को नेट प्रॉफिट 77.6 प्रतिशत गिरकर 549.8 करोड़ रुपये पर आ गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,448.8 करोड़ रुपये था. मुनाफे में आई सबसे बड़ी गिरावट की बड़ी वजह दिसंबर में आई फ्लाइट्स की अव्‍यवस्‍था रही, जिसमें दो से 3 दिनों के दौरान कंपनी के कई फ्लाइट्स कैंस‍िल और देर हुए थे. इस कारण अव्‍यवस्‍था फैली और कंपनी को बड़ा झटका लगा था, DGCA ने कंपनी पर तगड़ा  जुर्माना भी लगाया था. 

हालांकि इंडिगो के रेवेन्‍यू में बढ़ोतरी हुई है, जो 6.2 प्रतिशत बढ़कर 23,471.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 22,110.7 करोड़ रुपये था. इस बीच ब्रोकरेज फर्मो का इस स्‍टॉक पर भरोसा बना हुआ है. अधिकांश विश्लेषकों का मानना ​​है कि नतीजे उम्मीद से उतने निराशाजनक नहीं थे, लेकिन बाजार में इसकी अग्रणी स्थिति को देखते हुए भविष्य काफी सकारात्मक बना हुआ है. 

कहां तक जा सकता है ये शेयर? 
जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि इंडिगो ने 1,110 करोड़ रुपये के उच्च विदेशी मुद्रा घाटे के कारण अनुमान से कम मुनाफा दर्ज किया. हम अपने आय अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित करते हैं क्योंकि हम कमजोर रुपये और निकट भविष्य में आय में अधिक कटौती को ध्यान में रखते हैं. हालांकि हमारा मानना है कि हाल में ऑपरेशन संबंधी रुकावट के बाद शेयर में तेजी से गिरावट आई है. इसने  5,420 रुपये के टारगेट के साथ 'बॉय' रेटिंग दी है. 

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार, क्षमता में कमी के कारण, कंपनी वित्त वर्ष 2026 में प्रति यूनिट लागत में सिंगल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद कर रही है. हम वित्त वर्ष 2027/वित्त वर्ष 2028 के अपने अनुमानों को काफी हद तक बरकरार रखते हैं. ब्रोकरेज ने इस कंपनी को 'बाय' रेटिंग और 6,100 रुपये के टारगेट प्राइस दिया है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aatak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है . किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

