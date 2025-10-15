Indian Economy: रुकेगा नहीं भारत... US-China सब बहुत पीछे, IMF ने कहा- 'बनी रहेगी सबसे तेज इकोनॉमी'

दुनिया में टैरिफ टेंशन के चलते ट्रेड वॉर की स्थिति है. दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने-सामने हैं. ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन दूसरी ओर भारत रुकता नजर नहीं आ रहा है. जी हां, इंडियन इकोनॉमी विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा. ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से ये गुड न्यूज आई है. IMF ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को भी बढ़ा दिया है.

टैरिफ टेंशन भी नहीं लगा पाएगी ब्रेक

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का तनाव हो या फिर US-China में टेंशन से बिगड़े ग्लोबल ट्रेड के हालात. इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जारी रहेगी. आईएमएफ ने India GDP Growth अनुमान में इजाफा कर दिया है. वैश्विक निकाय ने अपने नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) में 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है, इससे पहले जुलाई महीने में जताए गए अनुमान से 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा है.

सबसे तेज इकोनॉमी बना रहेगा भारत

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाते हुए संकेत दिया है कि देश दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखेगा. वो भी ऐसे हालात में जबकि अमेरिका की ओर से लगाए गए नए ट्रेड बैन, टैरिफ के कारण वैश्विक उत्पादन में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. अक्टूबर 2025 के विश्व आर्थिक मंच से पता चलता है कि भारत इस तरह की तमाम व्यापक मंदी को चुनौती दे रहा है, जिसने उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समान रूप से जकड़ रखा है.

चीन समेत ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती

एक ओर जहां आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर खुशखबरी दी है, तो वहीं दूसरी ओर चीन समेत पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती जारी रहने की बात कही है. IMF का अनुमान है कि वैश्विक विकास दर 2024 के 3.3% से गिरकर 2025 में 3.2% और 2026 में 3.1% रह जाएगी. FY26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.2% रखा गया है.

ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त बनी हुई है. 2025-26 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर महज 1.6% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि टैरिफ की धौंस दिखाने वाले ट्रंप के अमेरिका की ग्रोथ रेट घटकर 2.0% रह जाएगी. वहीं आईएमएफ के मुताबिक, US Tariff से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन की विकास दर (China GDP Growth Rate) 2025 में 4.8% और 2026 में 4.2% तक कम होने का अनुमान है.

IMF ने पहले ऐसे की थी तारीफ

गौरतलब है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाने से ऐन पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि पिछले कुछ सालों में वैश्विक विकास के पैटर्न बदल रहे हैं और भारत अब दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित होता जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा था कि भारत अपनी साहसिक आर्थिक नीतियों के जरिए संदेह करने वालों को गलत साबित करता जा रहा है.

