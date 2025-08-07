भारत नहीं, ये लोग कर रहे रूस की मदद... जानें- ट्रंप के वो 9 झूठ, जिनका सच कर देगा हैरान!

राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत को लेकर कई दावे किए हैं और कहा है कि भारत, रूस की आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है. उन्‍होंने चेतावनी दी है कि भारत द्वारा रूसी तेल (Russia Oil) खरीदने पर लगातार टैरिफ बढ़ाते रहेंगे. सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि पश्चिमी मीडिया में भी भारत को लेकर ऐसे ही कुछ दावे किए जा रहे हैं, जो बिल्‍कुल झूठे हैं.

ट्रंप और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस से भारत का बढ़ता तेल आयात यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है. लेकिन फैक्‍ट्स की जांच करने पर एक बिल्‍कुल अलग कहानी सामने आती है, जो यह बताती है कि ये दावे कितने झूठे हैं? आइए जानते हैं उन 9 झूठ के बारे में, जो भारत को लेकर बोले गए हैं.

1. क्‍या रूसी तेल बेचने पर लगी है रोक?

सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध है, जबकि ऐसा नहीं है. ईरानी या वेनेज़ुएला के तेल के विपरीत, रूसी तेल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. इसके बजाय G7 और यूरोपीय संघ ने 'प्राइस लिमिट' व्‍यवस्‍था लागू की है. ग्‍लोबल सप्‍लाई में स्थिरता रखने के लिए रूसी तेल को अनुमति मिली है, जबकि मास्‍को को इससे होने वाली इनकम तय रहती है.

भारत ने कभी इस लिमिट से ऊपर जाकर तेल नहीं खरीदा है. भारत जो तेल खरीदता है, उसकी कीमत G7 द्वारा तय सीमा से कम होती है और कानूनी, पारदर्शी लेनदेन होता है.

2. फिर भारत को लेकर आक्रोश क्‍यों?

अब सवाल है कि जब भारत लिमिट में रहकर कारोबार कर रहा है तो फिर ग्‍लोबल स्‍तर पर इतना बड़ा पाखंड क्‍यों हो रहा है? दरअसल, भारत का ग्‍लोबल स्‍तर पर बढ़ता प्रभाव, पहले से ऊपर टिके देशों को पसंद नहीं आ रहा है. इसलिए जब बाकी देश चुपचाप Russia के साथ कारोबार कर रहे हैं तो भारत को लेकर ही आक्रोश दिख रहा है. यह नैतिकता का मामला नहीं, बल्कि राजनीति दिखाई देती है.

3. रूसी एनर्जी के सबसे बड़े खरीदार कौन हैं?

दिसंबर 2022 और जुलाई 2025 के बीच रूसी तेल के खरीदारों में चीन (47%), भारत (38%) और यूरोपीय संघ के राष्ट्र + तुर्की (6% प्रत्येक) रहे हैं. भारत भले ही टॉप खरीदारों में शामिल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर वह अकेला नहीं है. पश्चिम के सहयोगी और प्रतिद्वंदी देश भी बड़ी मात्रा में Russia Oil खरीद रहे हैं. ऐसे में ट्रंप का ये दावा भी झूठा है.

4. क्‍या भारत रूसी नेचुरल गैस का भी सबसे बड़ा खरीदार है?

यह दावा भी झूठा है, क्‍योंकि भारत इसके आसपास भी नहीं है. UN जो भारत के तेल आयात की आलोचना करता है, रूसी गैस का नंबर एक खरीदार बना हुआ है. अकेले जून 2025 में यूरोपीय संघ के देशों ने रूसी गैस के लिए 1.2 अरब से ज्‍यादा का भुगतान किया है. टॉप खरीदारों में फ्रांस, हंगरी, नीदरलैंड और स्‍लोवाकिया शामिल हैं.

5. रिफाइंड पेट्रो प्रोडक्‍ट्स

भारत, रूसी रिफाइंड ईंधन नहीं खरीदता है, लेकिन दूसरे देश खरीदते हैं. नाटो के सदस्‍य तुर्की रूस से रिफाइंड तेल का 26 फीसदी हिस्‍सा खरीदता है. चीन और ब्राजीज भी इस लिस्‍ट में ऊपर हैं. ऐसे में एकबार फिर भारत, रूस की आर्थिक तौर पर कितना मदद कर रहा है? ये आंकड़ा भी स्‍पष्‍ट करता है.

6. क्‍या भारत वैश्विक नियमों या प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है?

बिल्‍कुल नहीं, भारत इंटरनेशनल व्‍यापारियों के जरिए तेल खरीदता है, सीधे रूसी सरकारी संस्‍थाओं से नहीं. वह G7 की ओर से तय किए गए प्राइस लिमिट नियम के तहत ही रूस से तेल इम्‍पोर्ट करता है और सभी मानकों का पालन करता है. हर लेनदेन कानूनी तौर पर सही हैं.

7. अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो क्‍या होगा?

इकोनॉमिस्‍ट्स की चेतावनी है कि रूसी तेल बाजारों से भारत के अचानक बाहर निकलने से ग्‍लोबल स्‍तर पर कच्‍चे तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्‍यादा हो सकती हैं. यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ग्‍लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा होगा. भारत के रूसी तेल खरीदने से कीमतें स्थिर हैं और दुनियाभर में महंगाई बढ़ने का खतरा टला है.

8. क्या भारत यह सब सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है?

ऐसा नहीं है, रूसी तेल खरीदना जारी रखने से वैश्विक बाजारों में स्थिरता आई है. जिसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने भी स्‍वीकार किया है. अमेरिकी वित्त मंत्री (नवंबर 2022) ने अपने बयान में कहा था कि हमें खुशी है कि भारत तेल खरीदता रहेगा. वहीं बाइडेन के ऊर्जा सलाहकार (2024) ने कहा था कि भारत ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने में मदद की है.

अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी (मई 2024) में कहा कि भारत के इस कदम से कीमतें नहीं बढ़ी हैं. इन बयानों से स्‍पष्‍ट है कि अगर भारत सिर्फ लाभ के लिए ऐसा कर रहा होता तो उसे इतनी प्रशंसा नहीं मिलती.

9. पश्चिम के दोहरे मापदंड?

यूरोपीय संघ अभी भी हंगरी, स्लोवाकिया और चेक को पाइपलाइनों के जरिए रूसी कच्चे तेल का आयात करता है. जापान को अपनी उत्तरी रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल आयात जारी रखने के लिए 2026 तक प्रतिबंधों से छूट मिली हुई है. यूरोपीय संघ के 18वें प्रतिबंध पैकेज में ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी प्रतिबंध नहीं थे.

फिर कौन दे रहा फंड?

ये आंकड़े स्‍पष्‍ट करते हैं कि रूसी तेल को लेकर भारत पर किया जा रहा दावा कितने खोखले और झूठे हैं. असल में कौन किसे फंड दे रहा है? और उससे भी ज्‍यादा जरूरी बात, सिर्फ एक देश को ही निशाना बनाया जाता रहा है, जबकि बाकी सब भी चुपचाप वही कर रहे हैं.

