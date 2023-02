Deduction Magic Number: वो तीन मैजिक नंबर जो तय करेंगे आपके लिए नया रिजीम बेहतर या पुराना

Investment Magic Number: 15 लाख की आय वालों के लिए मैजिक नंबर 3.58 लाख रुपये है. यानी इतने रुपये का डिडक्शन क्लेम करना होगा. और 20 लाख रुपये की सालाना आय पर 'मैजिक नंबर' 3.75 लाख रुपये सुझाया गया है, यानी 3.75 लाख रुपये से ज्यादा का डिडक्शन क्लेम करना होगा.

X

Old Tax Slab Vs New Tax Slab