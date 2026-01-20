Goldman Sachs ने एक चर्चित शेयर पर शानदार टारगेट दिया है. हालांकि मंगलवार को इस शेयर में दबाव देखने को मिला. Havells India Ltd के शेयर कारोबार के अंत में 7 फीसदी टूटकर 1344 रुपये पर बंद हुआ. एक साल के दौरान इस शेयर में 15 फीसदी की गिरावट आई है. इसका मतलब है कि पिछले एक साल से यह शेयर दबाव में कारोबार कर रहा है.



हालांकि अब इस शेयर को लेकर गोल्डमैन सैक्‍स ने नई भविष्‍यवाणी कर दी है और कहा है कि यह शेयर इस लेवल से 30 फीसदी ऊपर जा सकता है. विदेशी ब्रोकरेज का कहना है कि इसके तिमाही नतीजे काफी हद तक सही रहे हैं और आगे तेजी की संभावना दिख रही है. कंपनी की अर्निंग बेस पर ब्रोकरेज ने 12 महीने का टारगेट प्राइस 1,880 रुपये रखा है.

19 जनवरी को गोल्‍डमैन सैक्‍स ने कहा कि पिछले कुछ सालों में टिकाऊ वस्‍तुओं के बाजार में मंदी चल रही है और उम्‍मीद है कि अब इसमें सुधार आएगा. यह शेयर लॉन्‍गटर्म ग्रोथ के लिए तैयार है.

खरीदारी का अच्‍छा अवसर

गोल्‍डमैन सैक्‍स ने कहा कि पिछले 12 महीने में BSE सेंसेक्‍स के 9 फीसदी की ग्रोथ के मुकाबले हैवल्स इंडिया के शेयर में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है. विकास में सुधार की संभावना वाली कंपनी के लिए, इसके इतने खराब प्रदशर्न को देखते हुए, विदेशी ब्रोकरेज फर्म इसे खरीदारी का एक अच्छा अवसर मानते हैं और हैवल्‍स इंडिया के शेयरों पर पॉजिटिव नजरिया रखते हैं.

गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि जीएसटी में कमी से आरएसी कारोबार को बढ़ती लागतों को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलनी चाहिए, सौर उत्पादों को इस तिमाही में देखी गई गति को बनाए रखना चाहिए और योगदान में बढ़ोतरी करनी चाहिए. ये सभी आने वाले तिमाही में ग्रोथ के अच्‍छे संकेत हैं.

गिरावट का दौर समाप्‍त हुआ?

ब्रोकरेज ने कहा कि हमारे विचार में हैवल्स के लिए आय रेटिंग में गिरावट का दौर समाप्त हो गया है और विकास में तेजी आने की संभावना के साथ हम सकारात्मक परिचालन लाभ के लिए गुंजाइश देखते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि हालांकि कमोडिटी की कीमतें इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में मार्जिन पर दबाव डालेंगी, लेकिन हैवेल्स जैसी सी एंड डब्ल्यू एक्सपोजर वाली विविधीकृत कंपनी अच्छी तरह से सुरक्षित दिखती है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

