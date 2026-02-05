चांदी 30 हजार से ज्यादा सस्ती! सोने का दाम भी गिरा... जानें लेटेस्ट रेट

गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को सोना-चांदी की कीमतों भारी गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बुधवार, 4 फरवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹143469 प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार, 5 फरवरी को ₹140159 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं, आज चांदी (999, प्रति किलो) की कीमत में 30 हजार से ज्यादा की गिरावट आई है.
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|गुरुवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|156625
|153012
|₹3,613 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|155998
|152399
|₹3,599 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|143469
|140159
|₹3,310 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|117469
|114759
|₹2,710 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|91626
|89512
|₹2,114 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|282462
|252232
|₹30,230 सस्ती
बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹158158 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹156625 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹276538 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹282462 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.