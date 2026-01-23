Gold-Silver Rates: 7000 रुपये चांदी और ₹1300 सोना... फिर रिकॉर्ड हाई पर दाम, जानिए नया भाव

सोना और चांदी के दाम में गुरुवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शुकवार को सोने-चांदी के दाम में फिर उछाल आई है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोना और चांदी के दाम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं. जबकि गुरुवार को चांदी के दाम में 20 हजार रुपये तक और सोने के दाम में 4000 रुपये तक की गिरावट आई थी.

MCX पर 5 मार्च वायदा के लिए चांदी शुक्रवार को करीब 13000 रुपये चढ़कर 3,39,927 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी, जो इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है. हालांकि 12.30 बजे चांदी के दाम 7000 रुपये चढ़कर 3,34,505 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहे थे.

इसी तरह, 5 फरवरी वायदा वाले 10 ग्राम सोना भी रिकॉर्ड हाई 1,59,226 रुपये पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में इसमें 3000 रुपये से ज्‍यादा की उछाल आई थी. हालांकि दोपहर 12.30 बजे यह 1300 रुपये चढ़कर 1, 57,728 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

ट्रंप के बयान से बिखरे थे गोल्‍ड-सिल्‍वर

ट्रंप के बयान के कारण गुरुवार को सोने चांदी के दाम में तेज गिरावट आई थी. ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप से टकराव पर कहा था कि दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही ग्रीनलैंड पर डील होगी. वहीं भारत को लेकर भी ट्रंप ने कहा था कि जल्‍द दोनों देशों के बीच अच्‍छी डील होने वाली है. इन दोनों बयान के बाद सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट आई थी.

आज क्‍यों आई सोने-चांदी में तेजी?

गुरुवार को आई भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम में खरीदारी बढ़ी है. निवेशकों ने सोने-चांदी के दाम में और इजाफा की उम्‍मीद में गिरावट पर जबरदस्‍त खरीदारी की है.

गोल्‍ड -सिल्‍वर ईटीएफ में भी निवेशकों ने जमकर दाव लगाया है. शुक्रवार को जबरदस्‍त खरीदारी के कारण सिल्‍वर और गोल्‍ड ईटीएफ तेजी से चढ़े हैं. सिल्‍वर-गोल्‍ड ईटीएफ में 8 फीसदी की तेजी देखी जा रही है.

डॉलर इंडेक्‍स में मामूली तेजी है. 26 मार्च के लिए डॉलर इंडेक्‍स फ्यूचर 98 के ऊपर कारोबार कर रहा है.

शेयर बाजार में दबाव के कारण निवेशक सेफ असेट में पैसा लगा रहे हैं, जिस कारण सोना और चांदी में निवेश बढ़ा है.

चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड अभी बढ़ा हुआ है, जिस कारण एक्‍सपर्ट्स को उम्‍मीद है कि लॉन्‍ग टर्म में सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड हाई पर बने रहेंगे.

अभी निवेशकों को क्‍या करना चाहिए?

अगर आप सोने और चांदी में निवेश को लेकर सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी बड़ी गिरावट पर थोड़ी-थोड़ी खरीदारी की जा सकती है, ताकि आपका निवेश ज्‍यादा प्रभावित नहीं हो और पोर्टफोलियो स्थिर बना रहे.

(नोट- किसी भी असेट में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

