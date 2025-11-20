Gold Rate Today: चांदी ₹2,280 सस्ती, सोने की कीमत भी हुई कम, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

20 नवंबर 2025 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. आज गुरुवार को सोने की कीमत 1 लाख 22 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, बुधवार 19 नवंबर को 22 कैरेट यानी 916 शुद्धता वाले सोने का रेट ₹113478 था, जो आज 20 नवंबर को सुबह ₹112559 तक पहुंच आ गया है.

Gold and Silver Rates Today (Thursday, 20 November 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

आज गुरुवार को चांदी (999 शुद्धता, प्रति 1 किलो) 19 नवंबर शाम के रेट से 2 हजार 280 रुपये सस्ती हुई है.

शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार

सुबह का रेट कितना सस्ता या महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 123884 122881 ₹1,003 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 123388 122389 ₹999 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 113478 112559 ₹919 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 92913 92161 ₹752 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 72472 71885 ₹587 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 158120 155840 ₹2,280 सस्ती

जानें कल का गोल्ड-सिल्वर रेट ( बुधवार, 19 नवंबर 2025)

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹123448 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹123884 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹156300 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹158120 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. बता दें, IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

