चांदी के रेट में रिकॉर्ड उछाल, सोना भी 1 लाख 43 हजार के पार, यहां चेक करें सर्राफा बाजार का हाल

Gold-Silver Prices Today: भारतीय सर्राफा बाजार में गोल्ड-सिल्वर के रेट्स में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज, 19 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 43 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर है. आइए जानते हैं सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट.

Gold-Silver Prices Today 19 January 2026

Today 19 January Gold-Silver Prices: भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, आज (सोमवार), 19 जनवरी 2026 को सुबह 999 शुद्धता वाले 24 सोने का रेट 143978 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 31 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है.  

वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 19 जनवरी (सोमवार) को सुबह चांदी 2 लाख 94 हजार रुपये प्रति किलो के करीब है. आइए जानते हैं सोना और चांदी का लेटेस्ट रेट.

19 January Gold-Silver Price: सोना-चांदी का रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का भाव सोमवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 141593 143978  2385 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 141026 143401  2375 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  129699 131884  2185 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 106195 107984  1789 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 82832 84227  1395 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      281890

293650

  11760 रुपये महंगी

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इन कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

16 जनवरी (शुक्रवार) को सुबह की तुलना में शाम के समय सोना सस्ता हुआ था जबकि चांदी के रेट में उछाल दर्ज किया गया था. बता दें कि चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

16 जनवरी (शुक्रवार) को 22 कैरेट सोने का भाव (999 शुद्धता)

  • सुबह का रेट: ₹141717 प्रति 10 ग्राम
  • शाम का रेट: ₹141593 प्रति 10 ग्राम

16 जनवरी (शुक्रवार) चांदी का भाव (999 शुद्धता)

  • सुबह का रेट: ₹282720 प्रति किलो
  • शाम का रेट: ₹281890   प्रति किलो

 

