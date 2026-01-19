चांदी के रेट में रिकॉर्ड उछाल, सोना भी 1 लाख 43 हजार के पार, यहां चेक करें सर्राफा बाजार का हाल

Today 19 January Gold-Silver Prices: भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, आज (सोमवार), 19 जनवरी 2026 को सुबह 999 शुद्धता वाले 24 सोने का रेट 143978 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 31 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है.
वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 19 जनवरी (सोमवार) को सुबह चांदी 2 लाख 94 हजार रुपये प्रति किलो के करीब है. आइए जानते हैं सोना और चांदी का लेटेस्ट रेट.
19 January Gold-Silver Price: सोना-चांदी का रेट
|शुद्धता
|शुक्रवार शाम का भाव
|सोमवार सुबह का भाव
|रेट में कितना बदलाव
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|141593
|143978
|2385 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|141026
|143401
|2375 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|129699
|131884
|2185 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|106195
|107984
|1789 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|82832
|84227
|1395 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|281890
|
293650
|11760 रुपये महंगी
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इन कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.
16 जनवरी (शुक्रवार) को सुबह की तुलना में शाम के समय सोना सस्ता हुआ था जबकि चांदी के रेट में उछाल दर्ज किया गया था. बता दें कि चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.
16 जनवरी (शुक्रवार) को 22 कैरेट सोने का भाव (999 शुद्धता)
16 जनवरी (शुक्रवार) चांदी का भाव (999 शुद्धता)