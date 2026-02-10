Gold Price Today: सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव जारी, यहां चेक करें 24-22-18 कैरेट सोने का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, आज (मंगलवार), 10 फऱवरी 2026 को सुबह 999 शुद्धता वाले सोने का रेट 155700 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 142621 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
एक तरफ जहां 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 55 हजार रुपये के पार पहुंच है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में भी 2 लाख 57 हजार रुपये किलो से अधिक है.
Gold-Silver Price Today 10 February: सोना-चांदी का रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का भाव
|मंगलवार सुबह का भाव
|रेट में कितना बदलाव
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|154876
|155700
|824 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|154256
|155077
|821 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|141866
|142621
|755 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|116157
|116775
|618 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|90603
|91085
|482 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|253665
|
257424
|3759 रुपये महंगी
09 फरवरी को सुबह की तुलना में शाम के समय सोना सस्ता हुआ था. वहीं, चांदी के रेट में भी गिरावट दर्ज की गई थी.
09 फरवरी (सोमवार) को सोने का भाव (999 शुद्धता)
09 फरवरी (सोमवार) चांदी का भाव (999 शुद्धता)
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इन कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.