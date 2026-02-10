scorecardresearch
 
Gold Price Today: सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव जारी, यहां चेक करें 24-22-18 कैरेट सोने का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के रेट्स में उतार-चढ़ाव जारी है. आज, 10 फरवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का रेट 155700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट यानी 916 शुद्धता वाले सोने की कीमत 142621 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रहा है. आइए जानते हैं आज का रेट.

सोना-चांदी के रेट्स में उतार-चढ़ाव जारी
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, आज (मंगलवार), 10 फऱवरी 2026 को सुबह 999 शुद्धता वाले सोने का रेट 155700 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 142621 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

एक तरफ जहां 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 55 हजार रुपये के पार पहुंच है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में भी 2 लाख 57 हजार रुपये किलो से अधिक है.

Gold-Silver Price Today 10 February: सोना-चांदी का रेट

  शुद्धता सोमवार शाम का भाव मंगलवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 154876 155700  824 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 154256 155077  821 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  141866 142621  755 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 116157 116775 618 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 90603 91085  482 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      253665

257424

  3759 रुपये महंगी

09 फरवरी को सुबह की तुलना में शाम के समय सोना सस्ता हुआ था. वहीं, चांदी के रेट में भी गिरावट दर्ज की गई थी.

09 फरवरी (सोमवार) को सोने का भाव (999 शुद्धता)

  • सुबह का रेट: ₹155593 प्रति 10 ग्राम
  • शाम का रेट: ₹154876 प्रति 10 ग्राम

09 फरवरी (सोमवार) चांदी का भाव (999 शुद्धता)

  • सुबह का रेट: ₹261755 प्रति किलो
  • शाम का रेट: ₹253665 प्रति किलो

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इन कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

