scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Rates: ₹26000 सस्‍ती हुई चांदी... फिर आई तेजी, आज इतने महंगे हुए गोल्‍ड-सिल्‍वर

सोना और चांदी के भाव में गुरुवार को ग्‍लोबल स्‍तर पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब इनके दाम में तेजी देखी जा रही है. यह तेजी निवेशकों की निचले स्‍तर पर खरीदारी के बाद आई है.

Advertisement
X
सोना और चांदी के भाव. (Photo: Reuters)
सोना और चांदी के भाव. (Photo: Reuters)

सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली थी. अमेरिका से लेकर भारतीय बाजार तक सोने और चांदी के भाव तेजी से गिरे थे. अमेरिकी बाजार में चांदी करीब 9 फीसदी और सोना 2 फीसदी से ज्‍यादा गिरकर बंद हुए थे. 
 
इधर,  मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर गुरुवार को अप्रैल वायदा के लिए सोना 6,400 रुपये सस्‍ते हुए थे और 1.52 लाख रुपये पर आ गए थे. वहीं चांदी की कीमत देर रात करीब 26000 रुपये गिरी थी, जिस कारण वायदा बाजार में एक किलो चांदी का भाव 2.37 लाख रुपये पर आ गया. 

सोने और चांदी के भाव में तेजी
सुबह 10.30 बजे MCX पर मार्च वायदा के लिए चांदी 6196  रुपये चढ़कर 2,42,599 रुपये पर कारोबार कर रही थी. वहीं अप्रैल वायदा के लिए गोल्‍ड 1464  रुपये चढ़कर 1.54 लाख रुपये पर आ गया. सोने और चांदी के भाव में यह तेजी एक दिन पहले आई बड़ी गिरावट के बाद आई है.

कल क्‍यों गिरे थे सोने और चांदी के भाव
सोने और चांदी के भाव में गिरावट की वजह मजबूत अमेरिकी बेरोजगारी डाटा और फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कटौती की उम्‍मीदें कमजोर होना माना जा रहा है. जिस कारण डॉलर के मजबूत होने के संकेत मिले हैं और सोना और चांदी के दाम गिरे हैं. हालांकि शुक्रवार को एमसीएक्‍स पर गिरावट के बाद खरीदारी होने से तेजी देखी जा रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

gold and silver prices plunge
सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट?
Gold
Gen-Z का क्या है गोल्ड कनेक्शन?
SIT team reached Sabarimala for Gold Loss Case
आस्था, आरोप और इंतजार... वैज्ञानिक जांच के लिए सबरीमाला पहुंची SIT, फिर जुटाए जाएंगे सैंपल
Under RBI’s 2025 rules, gold loans above Rs 5 lakh now carry a 75% LTV cap to curb excessive leverage and improve transparency.
Gold पर लोन देती है ये कंपनी... 95% चढ़ा मुनाफा, अब शेयरों पर नजर
Gold-Silver Price
24 कैरेट Gold 1 लाख 56 हजार! जानें चांदी कितनी सस्ती?
Advertisement

रिकॉर्ड हाई से इतने सस्‍ते हुए सोना-चांदी 
29 जनवरी 2026 को सोने की कीमत 1.93 लाख रुपये पर थे और चांदी का भाव 4.20 लाख रुपये थे, जो इनका रिकॉर्ड हाई लेवल है. सोने की कीमत शुक्रवार को 1.54 लाख रुपये पर आ गए और चांदी की कीमत 2.42 लाख रुपये पर आ गए. इसका मतलब है कि सोने की कीमत 40 हजार रुपये और चांदी की कीमत 1.82 लाख रुपये सस्‍ती हो चुकी है.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी के भाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों के भाव गिरकर बंद हुए. अमेरिका (COMEX/Spot) में सोना लगभग 2.3–2.8% गिरकर लगभग $4,980–$4,940 प्रति औंस पर आ गया और चांदी लगभग 8.8% तक टूट गई, जो $75–$76 पर पहुंच गई. 

(नोट - सोना और चांदी में निवेश से पहले अपने योग्‍य सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement