सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट आई है. 5 फरवरी के रात 8 बजे तक एमसीएक्स पर सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट देखा गया, जबकि 4 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखी जा रही थी. यह गिरावट अमेरिका और ईरान पर आए नए अपडेट और कुछ अन्य कारणों की वजह से हुई है.
गुरुवार को MCX पर अप्रैल वायदा के लिए सोना का भाव 3000 रुपये टूटकर 1.50 लाख रुपये पर पहुंच गया. वहीं मार्च वायदा के लिए चांदी 32 हजार रुपये गिरकर 2.36 लाख रुपये पर थी. इसके साथ ही गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ के दाम में भी 11 फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हुए.
रिकॉर्ड हाई से इतना सस्ता है सोना-चांदी
29 जनवरी को चांदी और सोना ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल लगाया था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट जारी है. चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 4.20 लाख रुपये है, जबकि सोने का रिकॉर्ड हाई 1.93 लाख रुपये है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी अभी 1.84 लाख रुपये सस्ती है और सोना 43 हजार रुपये सस्ता है.
24 घंटे में कैसे गिर गए सोने और चांदी के दाम?
Gold-Silver ईटीएफ भी गिरा
सोने और चांदी के दाम में गिरावट के साथ ही शेयर बाजार में ईटीएफ के दाम भी तेजी से गिरे. शुरुआती कारोबार में सिल्वर ईटीएफ 21 फीसदी गिर गया था, लेकिन उसके बाद इसमें रिकवरी आई और यह 11 फीसदी तक गिरकर बंद हुआ. इसके अलावा, गोल्ड ईटीएफ शुरुआती कारोबार में 7 फीसदी तक गिर गया था, लेकिन बाजार बंद होने तक यह 4 फीसदी पर सेटल हुआ .
(नोट- सोना-चांदी से जुड़े किसी भी असेट में निवेश से पहले योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)