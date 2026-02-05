scorecardresearch
 
Gold-Silver Price Fall: ये 3 कारण और चांदी पर चोट... आज ₹30000 हुई सस्‍ती, सोना भी टूटा

सोना और चांदी के दाम में गुरुवार को भारी गिरावट आई है. रात 8 बजे तक चांदी की कीमत 30 हजार रुपये तक गिर गई थी, जबकि सोने के दाम में भी तेज गिरावट देखी गई.

सोने और चांदी के भाव में गिरावट. (Photo: Reuters)
सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट आई है. 5 फरवरी के रात 8 बजे तक एमसीएक्‍स पर सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट देखा गया, जबकि 4 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखी जा रही थी. यह गिरावट अमेरिका और ईरान पर आए नए अपडेट और कुछ अन्‍य कारणों की वजह से हुई है. 

गुरुवार को MCX पर अप्रैल वायदा के लिए सोना का भाव 3000 रुपये टूटकर 1.50 लाख रुपये पर पहुंच गया. वहीं मार्च वायदा के लिए चांदी 32 हजार रुपये गिरकर 2.36 लाख रुपये पर थी. इसके साथ ही गोल्‍ड-सिल्‍वर ईटीएफ के दाम में भी 11 फीसदी से ज्‍यादा गिरकर बंद हुए. 

रिकॉर्ड हाई से इतना सस्‍ता है सोना-चांदी
29 जनवरी को चांदी और सोना ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल लगाया था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट जारी है. चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 4.20  लाख रुपये है, जबकि सोने का रिकॉर्ड हाई 1.93 लाख रुपये है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी अभी 1.84 लाख रुपये सस्‍ती है और सोना 43 हजार रुपये सस्‍ता है. 

24 घंटे में कैसे गिर गए सोने और चांदी के दाम? 

  1. अगले फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन के तौर पर जबसे केविन वॉर्श का नाम सामने आया है, फेडरल बैंक के रेट कट की उम्‍मीदें बढ़ गई हैं. इस कारण डॉलर में मजबूती देखी जा रही है, वहीं ट्रेडर्स सोने-चांदी में बहुत ज्‍यादा अस्थिरता को देखते हुए सतर्क हो गए हैं. ऐसे में थोड़ी तेजी पर भी मुनाफावसूली करने की कोशिश कर रहे हैं. 
  2. दूसरा बड़ा कारण जियो-पॉजिटिकल तनाव में कमी आई है.  ईरान और US शुक्रवार को ओमान में बातचीत करने पर सहमत हुए हैं, जिससे परमाणु तनाव कम हो सकता है. 
  3. तीसरी वहज- बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक फोन कॉल हुई. ट्रंप ने बताया कि यह कॉल पूरी तरह से पॉजिटिव रही, जिनपिंग के साथ उनके रिश्‍त अच्‍छे हैं और हम दोनों समझते हैं कि इसे इसी तरह बनाए रखना कितना ज़रूरी है. 

Gold-Silver ईटीएफ भी गिरा
सोने और चांदी के दाम में गिरावट के साथ ही शेयर बाजार में ईटीएफ के दाम भी तेजी से गिरे. शुरुआती कारोबार में सिल्‍वर ईटीएफ 21 फीसदी गिर गया था, लेकिन उसके बाद इसमें रिकवरी आई और यह 11 फीसदी तक गिरकर बंद हुआ. इसके अलावा, गोल्‍ड ईटीएफ शुरुआती कारोबार में 7 फीसदी तक गिर गया था, लेकिन बाजार बंद होने तक यह 4 फीसदी पर सेटल हुआ .  

(नोट- सोना-चांदी से जुड़े किसी भी असेट में निवेश से पहले योग्‍य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

