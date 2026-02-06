सोना हुआ 1 लाख 51 हजार... चांदी भी सस्ती! यहां जानें Gold-Silver का लेटेस्ट रेट

6 फरवरी 2026 को सोना-चांदी के भाव एक बार फिर सस्ते हुए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, गुरुवार शाम 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम ₹139692 था, जो शुक्रवार को घटकर ₹138764 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं, चांदी (999, प्रति किलो) के रेट में भी शुक्रवार को 13 हजार रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है.

Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार

सुबह का रेट जानें कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 152502 151489 ₹1013 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 151891 150882 ₹1009 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 139692 138764 ₹928 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 114377 113617 ₹760 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 89214 88621 ₹593 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 254339 241184 ₹13155 सस्ती

IBJA रेट (गुरुवार, 5 फरवरी 2026)

गुरुवार को सोने का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹153012 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹152502 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹252232 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹254339 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

