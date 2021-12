New Year पार्टी में क्या खा रहे हैं इंडियन, Omicron के चलते बढ़ी होम डिलीवरी की मांग

New Year 2022 का जश्न शुरू हो चुका है. लोगों ने अपने-अपने हिसाब से पार्टी की तैयारी कर ली है, लेकिन Omicron से जुड़े प्रतिबंधों के चलते अधिकतर लोगों के घर पर ही पार्टी करने की उम्मीद है और इससे होम डिलीवरी की डिमांड भी बढ़ी है. ऐसे में ये जानना रोचक है कि इंडियन खाने में सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर कर रहे हैं.

बिरयानी ने पिज्ज़ा को पछाड़ा

लोग New Year Party के लिए खाने में सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करने वाले हैं, इसके लिए फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने ट्विटर पर एक पोल चलाया हुआ है. इस पोल में बिरयानी ने पिज्ज़ा को काफी मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है. इस पोल में पिज्ज़ा को जहां मात्र 39% के आसपास ही वोट मिल रहा है वहीं बिरयानी पसंद करने वालों की संख्या 60% से ज्यादा है.

what do you think would be the most ordered food item today? 👀 — Swiggy (@swiggy_in) December 31, 2021

बिकेगी 1000 किलो बिरयानी!

स्विगी (Swiggy) ने उसके प्लेटफॉर्म पर सेल करने वाली एक बिरयानी सेलर की स्टोरी भी शेयर की है. कंपनी ने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले साल न्यू ईयर की इवनिंग पर ‘मेघना बिरयानी’ ने उसके प्लेटफॉर्म से 400 किलोग्राम बिरयानी बेची थी. इस साल उनकी कंपनी 1,000 किलोग्राम से ज्यादा बिरयानी बेचने की तैयारी कर रही है.

this time last year, meghana biryani sold 400 kilos of biryani on Swiggy. they're expecting this NYE to be bigger and are prepping more than 1000 kilos! pic.twitter.com/XffcICYVUB — Swiggy (@swiggy_in) December 31, 2021

CEO ने Zomato से मंगाया सरसों का साग

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato के सीईओ दीपिंदर गोयल ने न्यू ईयर ईव (New Year Eve) पर अपनी ही ऐप से सरसों का साग, मक्के की रोटी और गुड़ डिनर में ऑर्डर किया है. उन्होंने इसकी एक फोटो भी शेयर की है.

Dinner is here. Arrived 10 minutes early. Ordered on Zomato. pic.twitter.com/HSbX4abDYj — Deepinder Goyal (@deepigoyal) December 31, 2021

इससे पहले दीपिंदर ने बताया था कि आज के लिए उन्होंने अपनी कंपनी के ऑफिस को वार रूम की तरह तैयार किया है. साथ ही उम्मीद करते हैं कि उनका सर्वर बैठे नहीं.

War room ready for tonight. I hope AWS doesn't run out of servers 🤞 https://t.co/uu4KvFNHNo pic.twitter.com/CibNwgSJkL — Deepinder Goyal (@deepigoyal) December 31, 2021

बढ़ी फूड डिलीवरी की डिमांड

न्यू ईयर की पार्टी पर फूड डिलीवरी की डिमांड काफी बढ़ गई है. Zomato ने बताया कि उसकी ऐप आज के दिन 7100 ऑर्डर प्रति मिनट तक का आंकड़ा क्रॉस कर गया है. वहीं Swiggy पर 1.1 लाख से ज्यादा यूजर्स ने एक साथ लॉगिन किया है और उसके प्रति मिनट ऑर्डर 6610 को पार कर चुके हैं.

On Swiggy’s first NYE in 2014 as a 3-month-old food delivery platform, we did 1 order every 3 minutes. How times have changed. Love India’s hunger for more 💖 https://t.co/Isg1ORqqcO — Sriharsha Majety (@harshamjty) December 31, 2021

