‘ठेले पर अटैची, अटैची पर पढ़ाई’, आनंद महिंद्रा को ये ‘तस्वीर’ इस साल सबसे ज्यादा भायी

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर साल 2021 की अपनी ‘सबसे फेवरेट’ तस्वीर शेयर की है. इसमें ठेले पर एक अटैची रखी हुई है और उस पर बैठकर एक बच्चा पढ़ रहा है. इसी के साथ उन्होंने एक खूबसूरत संदेश दिया है और नए साल की बधाई भी दी है.

‘उम्मीद, कड़ी मेहनत, आशा’ दिखाती तस्वीर

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया है कि ये मेरी साल की सबसे फेवरेट फोटो (Anand Mahindra Favourite Photo Of The Year) है. मुझे नहीं पता कि इसे किसने क्लिक किया और मैं इसके फोटोग्राफर को नहीं जानता, लेकिन ये मेरे इनबॉक्स में थी. उन्होंने आगे लिखा कि ये तस्वीर उम्मीद, कड़ी मेहनत और आशा को दिखाती है, जो हमारे जीवन का मूल है जिसके लिए हम जीते हैं. एक बार फिर सभी को खुशियों भरा नया साल मुबारक!

And here’s my favourite photo of the year. Apologies, I don’t know who took it so cannot acknowledge the photographer. It showed up in my inbox. Hope, Hard Work, Optimism. The essence of why we live…Once again, have a fulfilling New Year. pic.twitter.com/TwucYZruQA