TCS ने कराई तगड़ी कमाई, 5 दिन में निवेशकों ने छापे ₹36000Cr... रिलायंस को झटका

बीता सप्ताह शेयर बाजार में निवेश करने वालों (Stock Market Investors) के लिए मिला-जुला रहा. कभी सेंसेक्स-निफ्टी लंबी छलांग लगाते नजर आए, तो कभी अचानक धड़ाम हो गए. इस बीच पूरे हफ्ते में सेंसेक्स की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से पांच की मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ, तो पांच को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा. पिछले कुछ सप्ताह से लगातार कमाई कराने में आगे रही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Mukesh Ambani Reliance) इस बार सबसे ज्यादा नुकसान में रही, जबकि टाटा ग्रुप की टीसीएस में पैसे लगाने वालों (TCS Investors) ने महज पांच कारोबारी दिनों में ही करीब 36,000 करोड़ रुपये छाप लिए.

5 दिन और 72284 करोड़ की कमाई

पीटीआई के मुताबिक, पिछले हफ्ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स मामूली बढ़त में रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी गिरावट में रहा. हालांकि, इस बीच Sensex Top-10 Firms में से पांच कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंबाइंड रूप से 72,284.74 करोड़ रुपये बढ़ा. सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली कंपनियों में टाटा ग्रुप की टीसीएस के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल रही. वहीं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, एलआईसी और एलटी जैसी कंपनियों का मार्केट कैप टूटा.

जितना रिलायंस ने डुबोया, TCS ने कमाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप पांच कारोबारी दिनों में फिसलकर (Reliance Market Cap Fall) 20,85,218.71 करोड़ रुपये पर आ गया और निवेशकों को सीधा 35,116.76 करोड़ रुपये का झटका लगा. वहीं दूसरी ओर TATA Group की आईटी कंपनी TCS Market Cap में इससे ज्यादा उछाल आया और ये बढ़कर 11,71,862.37 करोड़ रुपये हो गया. सिर्फ पांच दिनों में टीसीएस के निवेशकों ने 35,909.52 करोड़ रुपये की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली.

इन कंपनियों ने कराई कमाई

टीसीएस के अलावा जिन कंपनियों ने अपने निवेशकों को कमाई कराई, उनमें देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस भी रही. Infosys MCap 23,404.55 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 6,71,366.53 करोड़ रुपये पर हो गया. इसके अलावा Bajaj Finance MCap 6,720.28 करोड़ रुपये की तेजी के साथ 6,52,396.39 करोड़ रुपये, जबकि Bharti Airtel Mcap 3,791.9 करोड़ रुपये बढ़कर 12,01,832.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पांचवें नंबर ICICI Bank रहा, जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़कर 9,95,184.46 करोड़ रुपये हो गई और निवेशकों ने 2,458.49 करोड़ रुपये कमाए.

यहां पैसे लगाने वालों को घाटा

बीते सप्ताह अपने निवेशकों को घाटा कराने के मामले में रिलायंस के बाद देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का नाम रहा. LIC Market Cap 15,559.49 करोड़ रुपये की गिरावट लेकर 5,50,021.80 करोड़ रुपये रह गया. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने भी नुकसान कराया और इसकी मार्केट वैल्यू में 7,522.96 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते ये कम होकर 8,96,662.19 करोड़ रुपये पर आ गया. HDFC Bank ने निवेशकों के 5,724.03 करोड़ रुपये डुबोए और इसका एमकैप 15,43,019.64 करोड़ रुपये रह गया. L&T Market Value 4,185.39 करोड़ रुपये घटकर 5,55,459.56 करोड़ रुपये रह गई.

नुकसान के बाद भी अंबानी फर्म नंबर-1

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भले ही बीते सप्ताह नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में अभी भी मुकेश अंबानी की कंपनी का दबदबा कायम है. इसके बाद क्रमश: HDFC Bank, BHarti Airtel, TCS, ICICI Bank, SBI Infosys, Bajaj Finance, L&T और LIC का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

