Elon Musk ने रचा इतिहास, पैसों की हुई ऐसी बारिश... $700 अरब नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने

Elon Musk ने इतिहास रच दिया है और अब संपत्ति के मामले में दूर-दूर तक उनके सामने कोई नजर नहीं आ रहा है. डेलावेयर सु्प्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद Elon Musk Networth 700 अरब डॉलर के पार निकल गई और इतनी नेटवर्थ वाले वे दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं.

संपत्ति के मामले में एलन मस्क ने रच दिया इतिहास (File Photo: AP)
अब तक दुनिया के नंबर-1 अमीर का ताज अपने सिर पर सजाए टेस्ला सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) पर पैसों की ऐसी बरसात हुई है कि उन्होंने इतिहास रच दिया है. जी हां, उनकी नेटवर्थ एक झटके में 700 अरब डॉलर के पार निकल गई है और इतनी संपत्ति वाले वे दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं. Elon Musk Networth में ये उछाल दरअसल तब आया जब डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला के स्टॉक को लेकर मस्क के पक्ष में फैसला सुनाया. 

749 अरब डॉलर तक पहुंची मस्क की दौलत  
फोर्ब्स बिलेनियर्स इंडेक्स पर नजर डालें, तो Elon Musk Networth 749 अरब डॉलर तक पहुंच गई. डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संपत्ति में आए इस उछाल के साथ एलन मस्क ने दुनिया में 700 अरब डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास (Elon Musk Create History) रच दिया. आपको बता दें कि कोर्ट के ये फैसला एलन मस्क के 2018 के पे-पैकेज से संबंधित है, जिसे लोअर कोर्ट ने समझ से बाहर बताकर रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया. 

रिपोर्ट के मुताबिक, Elon Musk का 2018 का सैलरी पैकेज 56 अरब डॉलर का था, इसे डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को बहाल करने का आदेश सुनाया. Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि पे पैकेज रद्द करने वाला 2024 का फैसला मस्क के लिए अन्यायपूर्ण था. 

ऐसे रचा Elon Musk ने इतिहास
Elon Musk पर पैसों की बरसात होना बीते कुछ दिनों से जारी है, पिछले हफ्ते की शुरुआत में जब ऐसी खबरें आई थीं कि मस्क की एयरोस्पेस कंपनी SpaceX का आईपीओ आने वाले है और ये फर्म पब्लिक होने की तैयारी कर रही है, तो अचानक उनकी नेटवर्थ में तेज उछाल आया और ये पहली बार 600 अरब डॉलर को पार कर गई. इसके बाद Tesla Stakeholders ने मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के पे पैकेज को मंज़ूरी दी. इसके बाद डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के 139 अरब डॉलर के टेस्ला स्टॉक ऑप्शन को फिर शुरू करने का फैसला सुनाया, तो Forbe's Bilionaires Index के मुताबिक, एलन मस्क की नेटवर्थ शुक्रवार देर रात 749 अरब डॉलर हो गई.

दुनिया के दूसरे अमीर अब इतना पीछे 
Elon Musk Wealth में आए इस जबर्दस्त उछाल के बाद अब संपत्ति के मामले में उनके आगे-पीछे दूर-दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है. उनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज से करीब 500 अरब डॉलर ज्यादा संपत्ति के मालिक बन गए हैं. 

