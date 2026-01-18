scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

'विश्‍व शांति खतरे में...' अब ट्रंप ने नाटो देशों पर 25% टैरिफ लगाने की दी धमकी, बढ़ा विवाद!

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 8 देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगा दिया है और अगर ग्रीनलैंड पर सहमति नहीं बन पाती है तो 25 फीसदी टैरिफ 1 जून से लगाया जा सकता है. ये सभी 8 देश नाटो के सदस्‍य हैं.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगी देशों पर लगाया टैरिफ. (Photo: File/ITG)
डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगी देशों पर लगाया टैरिफ. (Photo: File/ITG)

राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए एक और बड़ा दांव चल दिया है. 8 नाटो सहयोगियों को टारगेट करते हुए ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, यह टैरिफ तबतक लागू होगा, जबतक कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रीनलैंड नही दे दिया जाता. 

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्‍ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका में प्रवेश करने वाले सामानों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगेगा और अगर समझौता नहीं होता है तो 1 जून को तेजी से बढ़कर यह 25 फीसदी हो जाएगा. 

विश्‍व शांति दांव पर... 
अपने एक लंबे पोस्‍ट में डोनाल्‍ड ट्रंप ने तर्क देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से यूरोप की रक्षा का आर्थिक और सुरक्षा भार वहन करता रहा है. उन्‍होंने लिखा कि हमने डेनमार्क, यूरोपीय संघ के सभी देशों और अन्‍य देशों को कई सालों तक टैरिफ या किसी अन्‍य तरह का पारिश्रमिक न लेकर आर्थिक सहायता प्रदान की है. उन्‍होंने आगे कहा कि अब सदियों बाद डेनमार्क के लिए कुछ वापस देने का समय आ गया है, विश्‍व शांति दांव पर है!  

सम्बंधित ख़बरें

US Top peace board gaza
गाजा 'बोर्ड ऑफ पीस' का कौन-कौन सदस्य? देखें US-Top 10
Greenland against Trump annexation threat
ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, ‘अमेरिकी कब्जे’ के दावे पर उबाल
greenland issue
ग्रीनलैंड पर कब्जा... ट्रंप के प्लान पर क्या सोच रहे हैं अमेरिकन? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
trump and putin and xi jinping
चीन-रूस 'मौज' में, टैरिफ से गरीब होंगे अमेरिका-यूरोप... पश्चिमी देशों की लड़ाई पर EU की चेतावनी
Trump Khamenei
'ईरान में नए लीडरशिप की जरूरत', खामेनेई के बयान के बाद ट्रंप की खुली धमकी
Advertisement

कोई और इस लैंड को नहीं छूएगा 
ट्रंप ने ग्रीनलैंड को एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकता के तौर पर पेश किया और दावा किया कि कुछ देश इसपर नजर गड़ाए हुए हैं. उन्‍होंने लिखा कि चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं और डेनमार्क इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. उन्‍होंने डेनमार्क की सीमित सुरक्षा उपस्थिति का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि उसके पास सुरक्षा के लिए दो डॉगस्लेड हैं, जिनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है. 

उन्होंने कहा कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के नेतृत्‍व में इस खेल में भाग ले सकता है, और वह भी बहुत सफलतापूर्वक! कोई भी इस पवित्र भूमि को नहीं छुएगा, खासकर तब जब संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरी दुनिया की राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी है.  

जोखिम पैदा कर रहे ये देश
ट्रंप ने कई यूरोपीय सहयोगियों पर ग्रीनलैंड में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्‍वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड बिना किसी उद्देश्‍यय के ग्रीनलैंड गए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि उनके कार्यों ने ऐसे जोखिम पैदा कर दिए हैं. 

विश्‍व शांति के लिए ये जरूरी
इन चिंताओं का हवाला देते हुए, ट्रंप ने कहा कि तुरंत समाधान के लिए टैरिफ आवश्यक थे. उन्होंने लिखा कि इसलिए वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि कड़े कदम उठाए जाएं ताकि यह संभावित रूप से खतरनाक स्थिति जल्द से जल्द और बिना किसी संदेह के समाप्त हो जाए. इसके बाद उन्होंने टैरिफ की समयसीमा बताई और इस बात पर जोर दिया कि ये शुल्क तब तक लागू रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और कुल खरीद के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement